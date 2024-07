Županijski sud u zatvoru danas je odredio bivšem ministru i poduzetniku Hrvoju Vojkoviću rad za opće dobro i novčanu kaznu u okviru nagodbe u slučaju afere "Tulipan".

Dobio je 11 mjeseci rada za opće dobro. Na pitanje naše novinarke Ivane Ivande Rožić o nagodbi s tužiteljima, nije ništa odgovorio, samo je dobacio "pitajte odvjetnicu".

Podsjetimo, krajem veljače Vojhković je uhićen zbog sumnje da je dvije godine muljao sa subvencijama za sadnju tulipana te da je oštetio proračun EU za gotovo 400 tisuća eura te da je zbog toga na meti EPPO-a.

Hvalio se sadnjom tulipana

Prije samog uhićenja prijateljima je slao snimku tulipana i hvalio se sadnjom. "Vidi ljepotana", govorio je na snimci. Tijekom uhićenja policija je pretresla Vojkovićeve luksuzne nekretnine i poslovne prostore u Istri.

A na parceli na kojoj je trebala niknuti plantaža tulipana u vrijeme uhićenja nije bilo ničega osim zapuštenog zemljišta. Tvrtka "Naša farma" iz Oprtlja još je bila aktivna i prošle godine ostvarila je 75 tisuća eura, a godinu ranije gotovo 10 tisuća. Načelnik općine gdje Vojković ima elitnu vilu izgrađenu na brdu kojoj pogled puca na Motovun - u vrijeme uhićenja nije znao ni za kakve tulipane, ali za Vojkovića nije mogao reći ništa sporno.

"On se tu kod nas bavi turizmom, ima tu vilu za odmor i vidio sam da se tereti za nekakvo cvijeće. Znam da smo prolazeći kroz općinu vidjeli natpis za to poduzeće koje se spominje - i to je to", poručio je ra RTL u telefonskom razgovoru Leo Bazjak, načelnik općine Oprtlja, a na pitanje je li ikad vidio tulipane poručio je: "Nisam nikad obraćao pozornost".

Vojković je poslije uhićenja priznao krivnju. Inače, Vojković je godinama se svojim životnim stilom provlačio kroz medijske stupce. Radio je s Tuđmanovim unukom, u Račanovoj Vladi bio čelnik Fonda za privatizaciju. Na mjestu ministra gospodarstva bio je samo pet mjeseci. Godinama je bio na čelu Croatia Osiguranja. Spretno je očito balansirao sa svim političkim opcijama, pa je tako i predsjednik Milanović od njega kupio stan u Krajiškoj.

