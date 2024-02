Hrvoje Vojković nedavno je prijateljima slao snimku tulipana i hvalio se sadnjom. "Vidi ljepotana", govorio je na snimci. Sada je zbog tulipana uhićen, zajedno s poslovnim partnerom iz Varaždina. Ali jer je na njima muljao, kako sumnjaju europski tužitelji i to na štetu Europske unije.

Policija mu je od jutra pretresa luksuzne nekretnine i poslovne prostore po Istri. Izuzeta je i dokumentacija nakon čega je odveden u Zagreb na ispitivanje.

A na parceli na kojoj je trebala niknuti plantaža tulipana danas nema ništa osim zapuštenog zemljišta. Tvrtka "Naša farma" iz Oprtlja još je aktivna i prošle godine ostvarila je 75 tisuća eura, a godinu ranije gotovo 10 tisuća.

Načelnik općine gdje Vojković ima elitnu vilu izgrađenu na brdu kojoj pogled puca na Motovun - ni za kakve tulipane ne zna, iako za Vojkovića ne može reći ništa sporno.

"On se tu kod nas bavi turizmom, ima tu vilu za odmor i vidio sam da se tereti za nekakvo cvijeće. Znam da smo prolazeći kroz općinu vidjeli natpis za to poduzeće koje se spominje - i to je to", poručio je u telefonskom razgovoru Leo Bazjak, načelnik općine Oprtlja, a na pitanje je li ikad vidio tulipane poručuje: "Nisam nikad obraćao pozornost".

EPPO sumnja da se sve događalo od 2020. do 2022. godine i da su u tom razdoblju oštetili proračun Unije za gotovo 400 tisuća eura. Kako doznajemo, neke svjedoke koji su Vojkoviću prodali božure EPPO je ispitao prije mjesec dana.

Hrvoje Vojković godinama se svojim životnim stilom provlačio kroz medijske stupce. Radio je s Tuđmanovim unukom, u Račanovoj Vladi bio čelnik Fonda za privatizaciju. Na mjestu ministra gospodarstva bio je samo pet mjeseci. Godinama je bio na čelu Croatia Osiguranja. Spretno je očito balansirao sa svim političkim opcijama, pa je tako i predsjednik Milanović od njega kupio stan u Krajiškoj.

Bio je i u rubrikama crnih kronika, žena ga je optuživala za fizičko i psihičko zlostavljanje, prozivali su ga i za bespravnu gradnju. Nakon smjene iz Croatia Osiguranja dobio je milijun eura otpremnine.

Prije tri godine cijela je Hrvatska imala prilike vidjeti njegov bazen od šest metara zbog kojeg je centar grada bio blokiran. Bazen je bio montiran na gornjem katu dvoetažnog stana od 500 kvadrata