Britanci zbog lijeka istražuju smrti pacijenata: U Hrvatskoj 40 slučajeva nuspojava

Više od 80 ljudi preminulo je u Velikoj Britaniji nakon uzimanja dviju vrsti lijekova za mršavljenje i dijabetes. Čak pola milijuna Britanaca koristi takve lijekove koji su dostupni i na našem tržištu. O kojim se proizvodima radi i ima li mjesta panici? Do dobre forme ne dolazi se lako, no nakon pojave Ozempica, kilogrami se tope i bez teretane. Tako su priču zaokružili u Americi i Velikoj Britaniji. Kod nas Ozempic ima drugu svrhu.

"U Hrvatskoj i većem djelu Europe, Ozempic nije lijek koji je na službenoj indikacijskoj listi za liječenje debljine – iako je svjetsku slavu stekao upravo kao lijek za liječenje debljine! Druge lijekove imamo na dispoziciji za liječenje debljine", objašnjava Mladen Krnić, endokrinolog i dijabetolog.

Od tri vrste lijekova koji sadrže semaglutide, kod nas je samo jedan namijenjen za mršavljenje. Do tih se lijekova može doći isključivo uz odobrenje liječnika – odnosno liječnički recept. Iako je ljetos bila nestašica, sada ih na stanju ima dovoljno.

Koje su nuspojave lijeka?

Nuspojave se prijavljuju redovito, a od 2019. do 2024. prijavljeno ih je 46, od kojih čak 30 od Ozempica. Postoje blaže i one ozbiljnije nuspojave.

"Nuspojave koje su najčešće vezane uz tu vrstu lijekova su najčešće vezane uz probavni trakt, pojava mučnina, povraćanje i probavni problemi druge vrste međutim može doći i do puno ozbiljnijih nuspojava", kaže magistra farmacije Marina Marušić. Glavna koordinatorica za informiranje o farmakovigilanciji i racionalnoj farmakoterapiji u HALMED-u Iva Kuliš objašnjava:

"Od težih reakcija, najčešće je bila prijavljena reakcija pankreatitis. To je između ostalog i očekivana reakcija lijekova koji sadrže semaglutide te je navedena u odobrenim dokumentima o lijeku", kaže.

Na društvenim mrežama Amerikanci objavljuju posljedice uzimanja lijeka - ispadanje kose, zamućen vid i učestale mučnine. Smrtnih slučajeva u Hrvatskoj nije bilo. No u Velikoj Britaniji zabilježeno ih je više od 80.

"Kad umre neka osoba onda se navede da je on uzimao i taj lijek. Je li ona doista i uzrok njegovog stanja koje je dovelo do smrti ili samo se našla među njegovim lijekovima u tom trenutku – to ostaje za podrobniju analizu", dodaje Krnić.

Zbog mučnina i hrvatski pacijenti nerijetko odustaju od lijeka. Zato je potrebno i prije početka terapije znati koje su kontraindikacije kako se umjesto da lijek olakša život, situacija ne bi dodatno otežala. Prilagođena prehrana i tjelovježba su recept kojim se upotreba lijekova može izbjeći.

"Zapravo to je jedini put na koji se može dugoročno, bez jojo efekta ostvariti taj cilj kojem svi zapravo teže. Nema savršenog tijela i tijela iz snova bez rada ovdje u teretani", objašnjava Krešimira Žužić, direktorica u fitness centru. A, lijekove, slažu se svi, treba ostaviti onima koji bez njih ne mogu.

