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Provjerite listiće! Petero igrača na Eurojackpotu osvojilo po 292 tisuće eura

Provjerite listiće! Petero igrača na Eurojackpotu osvojilo po 292 tisuće eura
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 12. lipnja 2026.

9.6.2026.
20:54
danas.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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U večerašnjem izvlačenju 46. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 1,14, 22, 39, 48 te 8 i 11

Petero igrača osvojilo je nešto malo manje od tristo tisuća eura, točnije 292.956,40 eura. U Hrvatskoj je najveći dobitak bio 350,40 eura. 

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Provjerite listiće! Petero igrača na Eurojackpotu osvojilo po 292 tisuće eura
Foto: Screenshot Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 12. lipnja 2026.

EurojackpotHrvatska LutrijaRezultati
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