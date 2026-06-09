Provjerite listiće! Petero igrača na Eurojackpotu osvojilo po 292 tisuće eura

U večerašnjem izvlačenju 46. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 1,14, 22, 39, 48 te 8 i 11

Petero igrača osvojilo je nešto malo manje od tristo tisuća eura, točnije 292.956,40 eura. U Hrvatskoj je najveći dobitak bio 350,40 eura.

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Foto: Screenshot Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 12. lipnja 2026.