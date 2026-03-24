Provjerite svoje listiće! Ovo su rezultati novog kola Eurojackpota, neki dobili fine svote

U 24. kolu popularne igre na sreću Eurojackpot izvučeni brojevi su: 9,15,23,43,48 te dodatni brojevi 3 i 5.

U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja tako da nema dobitnika najveće nagrade.

Najveći ostvareni dobitak iznosi 388.563,90 eura za pogođenih 5 brojeva i 1 dodatni broj. Najveći dobitak u Hrvatskoj je večeras bio 4+2 koji iznosi 3.907,60 eura i taj iznos je osvojilo dvoje igrača.

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

5+2: Nema dobitnika

5+1: 4 dobitnika (388.563,90 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika

5: 4 dobitnika (219.131,90 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika

4+2: 37 dobitnika (3.907,60 EUR), u Hrvatskoj 2 dobitnika

4+1: 608 dobitnika (297,20 EUR), u Hrvatskoj 11 dobitnika

3+2: 1470 dobitnika (135,20 EUR), u Hrvatskoj 35 dobitnika

4: 1223 dobitnika (118,20 EUR), u Hrvatskoj 21 dobitnika

2+2: 21340 dobitnika (21,50 EUR), u Hrvatskoj 540 dobitnika

3+1: 27088 dobitnika (19,00 EUR), u Hrvatskoj 592 dobitnika

3: 52738 dobitnika (18,50 EUR), u Hrvatskoj 996 dobitnika

1+2: 115661 dobitnika (10,50 EUR), u Hrvatskoj 2738 dobitnika

2+1: 400058 dobitnika (9,10 EUR), u Hrvatskoj 9286 dobitnika

Sljedeće kolo je u petak, 27. ožujka.