Netko u Hrvatskoj nije pogodio ništa, a osvojio je dobitak: Pogledajte gdje odlazi 80 tisuća eura

U 83. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19 i 20. Sretni igrač iz Babine Grede nije pogodio ni jedan broj i tako osvojio 80 tisuća eura. Igrač je odigrao jednu kombinaciju i dva kola pretplate, nije pogodio ni jedan od izvučenih brojeva te je za uplaćenih 2,60 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Boso, Kralja Tomislava 7, Babina Greda. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u srijedu 25.03.2026.

Sve ili Ništa je popularna loto igra Hrvatske Lutrije čija je glavna posebnost to što dobitak možete osvojiti i ako ne pogodite niti jedan broj. Iz bubnja se izvlači 11 brojeva od ukupno 22. Glavna nagrada iznosi 80 tisuća eura. Glavni dobitak osvajate ako pogodite svih 11 izvučenih brojeva, ali i ako ne pogodite niti jedan (0) izvučeni broj. Ostali dobitci se isplaćuju i za pogođenih 1, 2, 3, 8, 9 ili 10 brojeva.

