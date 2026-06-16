Lova do krova! Dvoje igrača na Eurojackpotu osvojilo po 842 tisuće eura

U večerašnjem izvlačenju 48. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 9, 26, 29, 37, 42 te 1 i 7.

Dvoje igrača osvojilo je 842.443,10 eura, a u Hrvatskoj je najveći dobitak bio 317, 40 eura kojeg je osvojilo 9 igrača.

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Foto: Screenshot Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 19. lipnja 2026.