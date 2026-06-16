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Lova do krova! Dvoje igrača na Eurojackpotu osvojilo po 842 tisuće eura

Lova do krova! Dvoje igrača na Eurojackpotu osvojilo po 842 tisuće eura
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Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 19. lipnja 2026.

16.6.2026.
21:03
danas.hr
Hrvatska lutrija
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U večerašnjem izvlačenju 48. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 9, 26, 29, 37, 42 te 1 i 7.

Dvoje igrača osvojilo je 842.443,10 eura, a u Hrvatskoj je najveći dobitak bio 317, 40 eura kojeg je osvojilo 9 igrača. 

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Lova do krova! Dvoje igrača na Eurojackpotu osvojilo po 842 tisuće eura
Foto: Screenshot Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 19. lipnja 2026.

EurojackpotRezultatiHrvatska Lutrija
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