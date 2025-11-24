FREEMAIL
SIGURNOST I TRANSPARENTNOST /

EU lansirala alat za prijavu AI zlouporaba: 'Sve je anonimno i šifrirano'

EU lansirala alat za prijavu AI zlouporaba: 'Sve je anonimno i šifrirano'
Foto: Shutterstock

Aktom EU-a o umjetnoj inteligenciji promiču se inovacije i uvođenje umjetne inteligencije u Uniji

24.11.2025.
15:00
danas.hr
Shutterstock
Europska komisija danas pokreće alat za zviždače uz Akt o umjetnoj inteligenciji. Taj će alat pojedincima osigurati siguran i povjerljiv kanal za izravno prijavljivanje sumnji na kršenje Akta o umjetnoj inteligenciji Europskom uredu za umjetnu inteligenciju, centru stručnog znanja u području umjetne inteligencije u Komisiji.

Zviždači mogu dostaviti relevantne informacije na bilo kojem službenom jeziku EU-a i u bilo kojem relevantnom formatu.

Alat nudi siguran način za prijavljivanje mogućih kršenja zakona koja bi mogla ugroziti temeljna prava, zdravlje ili povjerenje javnosti.

Certificirani mehanizmi šifriranja jamče najvišu razinu povjerljivosti i zaštite podataka. Sustav omogućuje sigurno daljnje postupanje, čime se zviždačima omogućuje primanje informacija o statusu prijave i odgovaranje na dodatna pitanja Ureda za umjetnu inteligenciju bez ugrožavanja anonimnosti.

Aktom EU-a o umjetnoj inteligenciji promiču se inovacije i uvođenje umjetne inteligencije u Uniji, uz istodobno otklanjanje potencijalnih rizika za zdravlje, sigurnost i temeljna prava građana te zaštitu demokracije i vladavine prava. Prijavljivanjem informacija o kršenju Akta zviždači mogu Uredu za umjetnu inteligenciju olakšati rano otkrivanje takvih slučajeva, čime pridonose sigurnom i transparentnom razvoju tehnologija povezanih s umjetnom inteligencijom.

Dodatne informacije mogu se pronaći OVDJE

Umjetna InteligencijaEuropeforus
najčitanije
