VELIKI ZELENI VAL /

EU podupire čistu tranziciju ulaganjem više od 358 milijuna eura u 132 nova projekta diljem Europe

EU podupire čistu tranziciju ulaganjem više od 358 milijuna eura u 132 nova projekta diljem Europe
Foto: Emica Elvedji /pixsell

Ta će ulaganja imati trajan učinak na naš okoliš, gospodarstvo, industriju i dobrobit svih Europljana.

7.11.2025.
12:37
danas.hr
Emica Elvedji /pixsell
Europska Komisija je danas dodijelila više od 358 milijuna eura za 132 nova projekta diljem Europe u okviru programa LIFE za okoliš i klimatsku politiku. Dodijeljeni iznos predstavlja više od polovine ukupnih potreba za ulaganjima u te projekte u iznosu od 536 milijuna eura, a ostatak dolaze od nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, javno-privatnih partnerstava, poduzeća i organizacija civilnog društva.

Projekti u okviru programa LIFE imaju važnu ulogu u prelasku EU-a na čisto, kružno i otporno gospodarstvo jer pomažu u zaštiti i obnovi bioraznolikosti EU-a, podupiru industrijsku konkurentnost i doprinose dugoročnom cilju EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan. Ta će ulaganja imati trajan učinak na naš okoliš, gospodarstvo, industriju i dobrobit svih Europljana.

Projekti će obuhvaćati sva područja programa LIFE i mobilizirati sredstva u područjima prirode i bioraznolikosti, kružnog gospodarstva i poboljšanja kvalitete života, otpornosti na klimatske promjene i ublažavanje njihovih posljedica te prelaska na čistu energiju.

EuUlaganjaProjekti Eu
