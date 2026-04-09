Ekskluzivna premijera: U Hrvatsku stiže Zeekr 7GT i ostavit će svoj trag

Zeekr je uspješno održao ekskluzivnu medijsku premijeru potpuno novog modela Zeekr 7GT u Ljubljani, okupljajući vodeće automobilske novinare, predstavnike medija i industrije kako bi iz prve ruke iskusili najnoviju inovaciju marke.

Foto: ZEEKR-SEE.EU

Događaj je označio značajnu prekretnicu za Zeekr u Hrvatskoj, nudeći gostima detaljnu prezentaciju vozila Zeekr 7GT – modela koji utjelovljuje viziju marke o vrhunskoj električnoj mobilnosti, kombinirajući vrhunsku tehnologiju, performanse i sofisticirani dizajn.

Foto: ZEEKR-SEE.EU

Tijekom događaja, posjetitelji su imali priliku izbliza vidjeti vozilo, iskusiti njegove napredne značajke i s timom brenda Zeekr udubiti se u filozofiju proizvoda koja stoji iza 7GT-a.





'Ponosni smo što predstavljamo Zeekr 7GT u Hrvatskoj'

Zeekr 7GT ističe se svojom 800V arhitekturom, ultrabrzim mogućnostima punjenja i besprijekorno integriranim digitalnim kokpitom, postavljajući nove standarde u svom segmentu i jačajući predanost marke Zeekr inovacijama i dizajnu usmjerenom na korisnika.

Atmosfera događaja odražavala je temeljne vrijednosti brenda Zeekr – modernost, progresivnost i dizajn, uz istovremeno jačanje odnosa s ključnim medijskim partnerima diljem regije.

"Ponosni smo što predstavljamo Zeekr 7GT u Hrvatskoj i što ovaj trenutak dijelimo s našim medijskim partnerima", rekao je Cristian Prichea, voditelj brenda Zeekr SEE i dodao: 'Za nas je ovo više od samog lansiranja proizvoda – to je značajan korak u redefiniranju iskustva premium električnog vozila i oblikovanju načina na koji gledamo na budućnost električne mobilnosti, besprijekorno integrirajući naprednu tehnologiju i sofisticiranu udobnost, a istovremeno stvarajući istinsku vezu između vozača i automobila.'

