Ekonomski samit okupio Mesića, Josipovića, Filipovića...: 'U fokusu trebaju biti ljudi'

Prošli tjedan je u Istanbulu održan 28. Euroasian Economic Summit. Glavna tema skupa bila je 'A More Humane World - Dialogue for a Livable World'.

Na njemu su sudjelovali brojni političari, među kojima bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, bivši predsjednici Republike Hrvatske Stipe Mesić i Ivo Josipović, potpredsjednik Republike Turske Cevdet Yilmaz, ministar vanjskih poslova Republike Turske Tahsin Ertuğruloğlu, ministrica financija Sjeverne Makedonije Gordana Dimitrievska-Kocovska, gradonačelnik Istanbula Davut Gül, bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor, bivši predsjednik Turske Abdullah Gül, bivši predsjednik Češke Vaclav Havel kao i gospodarstvenici iz različitih zemalja diljem svijeta.

Bivši ministar Davor Filipović održao je pozvani govor 'Rebuilding Hope: Fighting Inequality to Create a More Humane World'. U govoru se osvrnuo na hrvatski put od pobjede u Domovinskom ratu do poslijeratne obnove te investicija u energetsku neovisnost. Istaknuo je važnost socijalne kohezije u krizama kao i potrebi da u fokusu ekonomije budu ljudi, a ne isključivo profit te da prava opasnost ekonomskih nejednakosti nije to što neki imaju više, nego što mnogi nikada ne dobiju priliku.

