VELIKA FOTOGALERIJA / Dva tunela, most od 70 metara iznad Cetine, bajkeri i prosvjednici. Ovako je izgledalo otvaranje obilaznice

Obilaznica Omiša dugačka četiri kilometra, s dva tunela i mostom 70 metara iznad Cetine, službeno je u ponedjeljak puštena u promet, a vrijednost radova iznosila je više od 20 milijuna eura. "Uspjeli smo uz sve izazove koji su nam bili na putu završiti ovu prvu dionicu, koja uključuje i ovaj most i dva tunela. Danas će se nakon našeg odlaska to pustiti u promet. Ukupna vrijednost ovih radova je nešto više od 20 milijuna eura", rekao je ranije ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Na most kod Omiša se čekalo dugo. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić jučer je za RTL rekao da je razlog čekanju bilo "sve što se događalo tijekom gradnje". No nisu svi zadovoljni otvaranjem mosta i novom obilaznicom. Mještani mjesta Tugare prosvjedovali su u ponedjeljak ispod novootvorenog mosta. Cilj prosvjednika je skrenuti pozornost na veliki problem oko povećanja prometa kroz mjesto Tugare. Cesta nije adekvatna za toliki promet, smatraju.