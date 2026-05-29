Policajac koji je spasio muškarca iz buktinje: 'Nisam ja heroj, pomogli su i drugi'

"Nisam ja heroj. Pomagati drugima, kada mogu, dio je mog posla i osobnosti. Osim toga, bez oklijevanja pomogli su i građani koji su se našli na mjestu događaja, zbog čega sam jako zahvalan", skromno je za Novi list rekao Marin Labrović (39), policajac koji je u Zadru ranije ovoga tjedna pomogao spasiti čovjeka iz gorućeg stana.

Policija je ranije izvijestila da Labrović tada nije bio u službi. Kaže - upravo je išao na posao u Gaženicu. Svojim automobilom je prolazio ulicom Ivana Gundulića kad je primijetio da iz prizemlja zgrade suklja dim.

Zaustavio se na ugibalištu i zajedno s građanima priskočio u pomoć kako bi muškarca izvukli na sigurno kroz prozor.

'Nisam ja heroj'

"Dotrčao sam, zatekao sam par ljudi. Iskreno, nisam ni stigao pitati jesu li već pozvali vatrogasce, policiju... Ugledao sam čovjeka kroz prozor, potpuno iznemoglog koji je nagutao dima. Bilo je očito da treba pomoć", priča službenik Postaje pomorke i aerodromske policije u Zadru, koji je ujedno i vođa sektora.

Čovjeka je, kaže, polegao potrbuške na dno prozora. Drugi su mu pomagali. "Nisam ja 'heroj'. Izvukli smo ga i polegli na travu", prisjeća se dramatičnih trenutaka.

Ubrzo su stigle hitne službe te mu je pružena liječnička pomoć.

Labroviću nije ovo prvi takav slučaj nesebičnosti i dobrote. "Nema kod nas neočekivanih situacija, nama to ništa ne bi trebala biti nepoznanica. Naravno, opet bih sve ponovio, to je moj posao", zaključuje.

U policiji radi od 2015. godine. Uzor mu je bio otac koji je također bio policajac.