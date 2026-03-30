Mladi Hrvat dobio gotovo 4.000 eura kazne: Policiju šokiralo što je sve napravio

Najveća novčana kazna u iznosu od 3.953,61 eura izrečena je 21-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je upravljao osobnim vozilom dubrovačkih registracija. Riječ je o vozaču kojeg su dubrovačka policija zaustavila tijekom redovite kontrole prometa u subotu oko 19 sati na području Dubrovnika.

Prometnom kontrolom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom kojemu je istekla valjanost prometne dozvole te da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je na snazi bila zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije. Nadalje, vozač se nije zaustavio na zvučne i svjetlosne signale policije, a odbio je i ispitivanje na prisutnost droga i alkohola u organizmu, kao i izuzimanje krvi ili urina radi daljnje analize. Također, zatečen je u neovlaštenom posjedu dva grama marihuane.

Vozač je kažnjen navedenom novčanom kaznom zbog počinjenja niza prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te mu je izrečena tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije.

