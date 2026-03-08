Nova prilika za ulaganje: Država nudi trezorske zapise, evo koliko možete zaraditi

Ministarstvo financija od sutra otvara upis novoga izdanja državnih trezorskih zapisa ročnosti 91 dan i ciljanog nominalnog iznosa 1,5 milijardi eura, uz godišnju stopu prinosa 2,5 posto i dospijećem 18. lipnja ove godine, izvijestili su u petak iz Ministarstva financija.

Upis digitalnim kanalima počinje u nedjelju u ponoć. Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa od kojih je prvi krug namijenjen građanima, a drugi je izravno namijenjen institucionalnim ulagačima, piše Poslovni dnevnik.

Reinvestiranje

Građani će u prvom krugu moći upisati trezorske zapise u poslovnicama Fine ili putem digitalne platforme Ministarstva financija - kroz web aplikaciju e-Riznica ili mobilnu aplikaciju m-Riznica.

Prilikom upisa moguće je odabrati opciju "reinvestiranje" - to znači da se novac iz trezorskih zapisa koji dospijevaju 19. ožujka, a izdani su u prosincu 2025., može automatski ponovno uložiti u novo izdanje.

U tom slučaju građani ne moraju čekati isplatu na svoj bankovni račun niti ponovno uplaćivati novac, jer se reinvestiranje provodi automatski.

Opciju reinvestiranja potrebno je odabrati najkasnije do 16. ožujka u 11 sati, odnosno tijekom razdoblja upisa nove emisije. Automatsko reinvestiranje provest će se 19. ožujka 2026.

Građani čine 8,5 posto ukupnog javnog duga

U nešto više od dvije godine ovo će biti 20. izdanje državnih vrijednosnih papira namijenjenih građanima, od toga 17. serija kratkoročnog državnog duga putem trezorskih zapisa.

Građani trenutačno drže više od 8,5 posto ukupnog javnog duga Hrvatske. U dosadašnjim izdanjima sudjelovali su s više od 417 tisuća ponuda, ukupne vrijednosti 14,3 milijarde eura, pokazuju podaci Ministarstva financija.

Kroz dosadašnja izdanja tzv. "narodnih" obveznica i trezorskih zapisa, građanima je isplaćeno više od 370 milijuna eura kamata, poručuju iz Ministarstva financija.

