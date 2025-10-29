Dronovi vrebaju iznad cijele Hrvatske: Krenula je velika policijska akcija

Hrvatska policija jutros je krenula u veliku akciju nadzora prometa u kojoj će veliki broj policajaca prvi put uz pomoć dronova kontrolirati vozače na području cijele zemlje.

U policiji ističu da će u akciji sudjelovati maksimalni broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući bespilotne letjelice kojima će upravljati posebno osposobljeni policajci.

Dronovi će pomoći policajcima lakše uočiti prometne prekršaje poput prolaska na crveno, nepropisne uporabe mobitela ili nekorištenje sigurnosnog pojasa. Policija će posebnu pozornost usmjeriti i na sankcioniranje prekoračenja brzine te vožnje pod utjecajem alkohola ili droga.

Kako će sve funkcionirati?

Uz to, nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikala, pri čemu će policija pomoću dronova utvrđivati prekršaje poput prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisno pretjecanje, nepoštivanje prometnih znakova i druge prekršaje.

Faktor iznenađenja bit će za vozače koji neće biti svjesni da ih snima dron. Na pitanje koliko dron mora biti blizu da bi imali dobar kadar i dobru sliku, pomoćnik načelnika I. postaje prometne policije Zagreb Drago Bukovčak objasnio je za RTL Danas: "Dižemo ih nekih desetak metara od vozača. Dron je opremljen senzorom za automatsko izbjegavanje prepreka. S jednim punjenjem baterije, može biti u zraku 30-ak minuta i domet mu je 20-ak kilometara".

Policajci će pratiti lsliku s drona na ekranu gdje će moći uočiti prekršaj, a onda zaustaviti vozača na primjerenoj udaljenosti i sankcionirati ga. Akcija traje do 16 sati, a letjelicama će upravljati posebno osposobljeni policajci.

Policija poziva sve sudionike u prometu da se odgovorno ponašanju i poštuju prometne propise kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.

