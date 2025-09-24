Drama u dubrovačkoj zračnoj luci: Dimilo se u zrakoplovu, proglašeno stanje pripravnosti
Za sada nije poznat uzrok problema koji je izazvao dramu u zrakoplovu
Nesvakidašnja drama odvijala se večeras u dubrovačkoj zračnoj luci Ruđer Bošković gdje je privremeno proglašeno stanje pripravnosti kada je posada zrakoplova tipa Airbus A320 kompanije easyJet prijavila dim u kabini.
Zrakoplov, koji je trebao poletjeti prema Napulju, u tom se trenutku nalazio na stajanci.
AvioRadar javlja da su odmah alarmirane hitne službe koje su stigle za par minuta.
Putnici su evakuirani uz pomoć posade i vatrogasaca zračne luke.
Za sada nije poznat uzrok problema koji je izazvao dramu u zrakoplovu. Detalje smo pokušali doznati iz zračne luke, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.
