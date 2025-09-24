PUTNICI EVAKUIRANI /

Drama u dubrovačkoj zračnoj luci: Dimilo se u zrakoplovu, proglašeno stanje pripravnosti

Foto: Rtl

Za sada nije poznat uzrok problema koji je izazvao dramu u zrakoplovu

24.9.2025.
21:14
Dunja Stanković
Rtl
Nesvakidašnja drama odvijala se večeras u dubrovačkoj zračnoj luci Ruđer Bošković gdje je privremeno proglašeno stanje pripravnosti kada je posada zrakoplova tipa Airbus A320 kompanije easyJet prijavila dim u kabini.

Zrakoplov, koji je trebao poletjeti prema Napulju, u tom se trenutku nalazio na stajanci. 

AvioRadar javlja da su odmah alarmirane hitne službe koje su stigle za par minuta. 

Putnici su evakuirani uz pomoć posade i vatrogasaca zračne luke. 

Za sada nije poznat uzrok problema koji je izazvao dramu u zrakoplovu. Detalje smo pokušali doznati iz zračne luke, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne. 

Zračna LukaDubrovnikAvion
