Drama u dubrovačkoj zračnoj luci: Dimilo se u zrakoplovu, proglašeno stanje pripravnosti

Nesvakidašnja drama odvijala se večeras u dubrovačkoj zračnoj luci Ruđer Bošković gdje je privremeno proglašeno stanje pripravnosti kada je posada zrakoplova tipa Airbus A320 kompanije easyJet prijavila dim u kabini.

Zrakoplov, koji je trebao poletjeti prema Napulju, u tom se trenutku nalazio na stajanci.

AvioRadar javlja da su odmah alarmirane hitne službe koje su stigle za par minuta.

Putnici su evakuirani uz pomoć posade i vatrogasaca zračne luke.

Za sada nije poznat uzrok problema koji je izazvao dramu u zrakoplovu. Detalje smo pokušali doznati iz zračne luke, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.

