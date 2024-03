Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović kritizirao je Milanovićevu odluku o raspisivanju izbora u srijedu, 17. travnja pa poručio da će i u BIH to biti "neradni dan", a posebno se zahvaljivao Plenkoviću.

"Kada ste planirali Opći sabor, vjerojatno niste planirali da će biti održan 30 dana prije izbora za Sabora. Ničim izazvani, ali to je tako. Moram se osvrnuti na ovaj datum. Neki su se potrudili prije 10-ak godina da iz čitave 11. izborne jedinice imamo samo 3 predstavnika u Saboru RH. Danas se pokušavaju potruditi da radnim danima, 16. i 17. travnja, stvore ambijent da dijaspora ne izađe i ne glasuje za naše predstavnike. Ničim izazvani, ali Hrvati BIH nisu dijaspora. Oni su jednakopravan konstitutivan narod u BIH. Stoga, dragi Andrej i svi vi koji kroz zadnjih osam godina pomažete da mi ostajemo do kraja jednakopravni legitimno predstavljeni narod, poruka za sve one koji su razmišljali možda tog 16. i 17 u BiH se neće moći organizirati aktivnosti izbora. E pa sad odgovor i vama i svima - bit će za nas, kao i za vas, neradni dan. Samo kod nas će to biti svetkovina", rekao je nakon čega je krenuo glasan pljesak HDZ-ovaca.

"Kod nas će to biti dvodnevna svetkovina. Oni koji ne znaju, planirali smo 16. travnja otvoriti Gospodarski sajam u Mostaru. Zemlja partner ove godine je Hrvatska. Predsjednik Vlade je planirao doći 15. travnja, a 16. otvoriti sajam. Siguran sam da ovi datumi to neće poremetiti i da ćemo se okupiti dolje da pošaljemo poruku - nema zabluda i nema mjesta dodvoravanju Hrvatima u BIH. Svi koji su vjerovali da ćemo uz ove izbore razdijeliti, poruka je jasna - organizirat ćemo se kao i zadnjih 30 godina od rata do danas. A zbog toga veliko hvala tebi, dragi Andrej. Kad je u pitanju BIH, da nije bilo tebe, ne bi mi predala zahtjev za članstvo za kandidatski status u Europskoj uniji prije 8 godina", zaključio je Čović.

