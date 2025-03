Mala pobjeda vlasnika parcela: Ključna točka izbačena s dnevnog reda, ali rat se nastavlja

U četvrtak u 17 sati počela je višesatna sjednica Općinskoga vijeća u Fužinama. Iako se na njoj trebalo raspravljati i glasati o prostornom planu, odnosno izbacivanju oko pedeset tisuća četvornih metara zemljišta iz građevinske zone, to se nije dogodilo.

Ta točka dnevnog reda je izbačena. Pokušaj 15 obitelji da sačuvaju svoje vlasništvo odnosno parcele koje su platili ili naslijedili kao građevinske se nastavlja.

Priču o njima RTL Danas prvi je donio prije dva mjeseca, uoči prve sjednice vijeća na kojoj prostorni plan nije izglasan. Tada je propao prvi pokušaj izbacivanja atraktivnog zemljišta iz građevinske zone, a sinoć ni drugi pokušaj nije prošao.

Dan uoči sjednice općinskoga vijeća u srijedu, vlasnici parcela ispričali su svoju priču i pokazali dokaze za RTL Danas. Vlasnici parcela, ali i postojeći općinski prostorni plan rekli su da je to građevinska zona.

"Nemoralno je da se to opet stavlja na Vijeće, znači donošenje Prostornog plana s obzirom na to da smo poslali i opomenu za utuženje na iznos veći od pet milijuna eura jer u slučaju da se izbaci naših 50-ak tisuća kvadrata, od nas 15-ak obitelji, to bi koštalo ovu Općinu više od pet milijuna eura", upozorio je Goran Šimac, vlasnik parcele prije nekoliko dana.

Što tvrdi načelnik Općine?

Načelnik Općine tvrdi kako vlasnici godinama znaju da tu ne smiju graditi. Ivan Lugarov, vlasnik parcele koja je tik uz kuću u kojoj živi, demantira ga općinskim rješenjem iz siječnja 2022. godine u kojem stoji da se na njegovu zemljištu može graditi. Dobiva i plaća račune za komunalnu naknadu.

Ministarstvo kulture Fužine je 2006. godine proglasilo značajnom kulturno-povijesnom cjelinom, a tek 2021. izrađena je konzervatorska podloga koju treba uklopiti u Općinski plan. Načelnik David Bregovac proziva konzervatore: "Ako je Konzervatorski odjel rekao da nema tu gradnje, znači ako nema gradnje, ne može biti određena građevinska zona na tom području nego je to zelena površina. Znači odredili su oni sami sa svojom podlogom gdje se može, gdje ne može graditi".

Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na naš upit, tvrde drugačije. U odgovoru koji su nam poslali između ostalog stoji: "Konzervatorskom podlogom ne određuju se građevinska područja, već se daju smjernice i uvjeti za uređenje građevinskog područja vezani za nadležnost konzervatorskog odjela".

