TISUĆE KRENULE ZA BEOGRAD / Srpski studenti govore za Direkt uoči najvećeg prosvjeda u modernoj povijesti Srbije

Najveći prosvjed u modernoj povijesti Srbije trebao bi se u subotu dogoditi u Beogradu. Iz cijele zemlje građani predvođeni studentima već se slijevaju prema glavnom gradu. Režim Aleksandra Vučića svim se silama trudi naelektrizirati situaciju, optužujući da se pripremaju neredi i nasilje, iako u već četiri mjeseca prosvjeda studenti nisu izazvali niti jedan incident. Ne samo to, otkrilo se da kontraprosvjednici ili, "studenti koji žele učiti", koji već danima kampiraju pod prozorom Vučićeva ureda, tamo nisu spontano nego su za to plaćeni. Za studente i građane koji ih podržavaju to je samo još jedna potvrda da Vučić ne zna kako se nositi s najvećim pritiskom s kojim se suočio u 12 godina vladavine. Više u prili Direktovog reportera Petra Panjkote