Jedna stranka igra 'posve nevažnu ulogu' u četiri najveća grada: 'Ovo ide u dosta lošem smjeru...'

Prema izlaznim anketama, čini se da SDP nakon 32 godine izgubi svoju utvrdu. RTL-ov izborni komentator Dragan Bagić objasnio je hoće li netko u stranci prozvati Sinišu Hajdaša Dončića ako Rijeka više ne bude crvena.

"To ćemo vidjeti, ali pitanje je koja je njegova neposredna uloga bila u cijelom ovom procesu. U svakom slučaju, ovi dojmovi koje smo stekli sada sugerira da SDP igra ili sporednu ili posve nevažnu ulogu u četiri najveća grada. Ja mislim da je to ono što treba zabrinuti SDP od Hajdaša Dončića, pa nadalje jer u Zagrebu je rezultat, čini se, za kandidata kojeg je podržao SDP, jako dobar, ali on nije kandidat SDP-a. On je kandidat SDP-ovog konkurenta Možemo kojeg su oni morali podržati jer nisu imali puno drugih opcija", objašnjava Bagić.

Dodaje da je u Splitu njihov kandidat četvrti. "Željko Kerum ga je pretekao. U Rijeci postoji velika šansa da uopće ne uđu u drugi krug, a postoji šansa ako su rezultati ovakvi da HDZ prvi put uđe u vlast u Rijeci kao koalicijski partner liste gospođe Ive Rinčić. I na kraju - Osijek, gdje je kandidat HDZ-a apsolutno potukao. Dakle, prvi dojmovi koje vidimo iz ova četiri grada, a koji su simbolički i politički za SDP izrazito važna, da ovo ide u dosta lošem smjeru za SDP večeras", ističe Bagić.

A kada je riječ o Splitu, tada RTL-ov izborni komentator Krešimir Macan ističe da Ivica Puljak ne može biti miran. "U principu, on je svojom negativnom kampanjom na Davora Matijevića ubio Gradsko vijeće i pitanje ima li on ima Gradsko vijeće. Po sadašnjim projekcijama ga nema, ali pričekajmo rezultate", ističe Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Općenito, Macan smatra da će biti problemi s Gradskim vijećima i Skupštinama, ali da su svi očekivali ove rezultate, osim Rijeke. "Skupštine su puno fragmentirane i bit će problem kako sastaviti većine, pa se može dogoditi u Zagrebu da vam nedostaje jedan mandat u Skupštini", ističe Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kandidata Tomislava Šutu Macan kaže da je ostvario odličan rezultat. "To je ono pravilo kad vi u stvari uđete međusobno. Puljak je napadao Matijevića, Šuta je radio svoje. On je otišao gore, rastao i sad kad se zbroji s Kerumom, to je sve jako blizu, čak i za drugi krug", zaključuje Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa