Doznajemo: Hrvati zaglavljeni u Jemenu upravo napustili zemlju

Grupa od šest Hrvata, koje je zaglavila na jemenskom otoku Socotru, maloprije je napustila zemlju, potvrdio je za RTL Danas hrvatski veleposlanik u Egiptu, Tomislav Bošnjak.

Podsjetimo, Hrvati su zapeli na jemenskom otoku Socotra nakon što je eskalirao građanski rat na kopnu. Zračni promet bio je u potpunosti obustavljen, pa je na udaljenom otoku pod UNESCO-vom zaštitom ostalo zatočeno oko 600 turista.

Otok u Arapskom moru, poznat po bogatoj bioraznolikosti i jedinstvenom pejzažu, udaljen oko 300 kilometara od jemenske obale - Socotra uglavnom funkcionira kao utočište mira u dugogodišnjem građanskom ratu. Međutim, uslijed eskalacije sukoba i zatvaranja zračnog prostora - na otoku su zaglavile stotine turista, među kojima i šest Hrvata.

"Kada smo se trebali vratiti kući, saznali smo da su svi letovi blokirani i da našeg leta nema. Ovdje smo već 4 dana. Platili smo si dodatno hotel koji smo našli uz pomoć lokalnog stanovništva", rekla je u utorak za RTL Danas profesorica Maja Mačinko iz Zagreba, jedna je od zatočenih Hrvata koji su s otoka trebali otići 2. siječnja.

Potvrdili su da su na sigurnom, jer u tom području nema borbi. Detalje ove priče pogledajte u prilogu naše Ane Trcol.

Građanski rat u Jemenu traje više od 10 godina, a u posljednje vrijeme su eskalirali sukobi između separatista Južnog prijelaznog vijeća, koji imaju podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, te vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija.

