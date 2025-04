Hrvatski meteorolog objasnio kakav je to 'rijedak fenomen' koji je kriv za nestanak struje

Milijuni Španjolaca i Portugalaca u mraku su nakon što su u ponedjeljak ostali bez električne energije.

Španjolski premijer Pedro Sánchez još ne iznosi informacije što stoji iza toga, ali ranije tijekom dana portugalski operater REN probleme u svojoj nacionalnoj mreži pripisao je rijetkom atmosferskom fenomenu na španjolskoj mreži.

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić pobliže je objasnio o čemu se radi i podcrtao da to nije meteorološki fenomen, kako bi se moglo na prvu zaključiti, nego da je stvar u nečem drugom.

"Atmosferski poremećaj je jednostavno krivo upotrebljena sintagma. Naime, pojam tih atmosferskih vibracija nije meteorološki, nego inženjerski naziv za mehanizam koji se javlja na tim delkovodnim vodičima", istaknuo je Ribarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neuobičajeni hod temperature

Nastavio je da je ovih dana prije ispada dalekovoda u unutrašnjost Španjolske stvarno bio donekle neuobičajen dnevni hod temperature.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Od ranojutarnjih jednoznamenkastih vrijednosti, ponegdje i mraza, do poslijepodnevnih 26–27 °C što odgovara skoro pa sredini lipnja, a ne kraju travnja. Takva razlika u temperaturi može onda biti okidač za takve probleme na dalekovodima. Naime, za takav porast temperature od preko 20 °C u danu može uzrokovati značajno toplinsko istezanje materijala npr. čelik se produži za 10-ak cm na svakih 100 metara) i tako dovodi do vibracija vodiča. Pritom je zrak oko samih vodiča nestabilan pa dolazi i do ioniziranja tog tankog sloja zraka i sve skupa dovodi do prekida struje", objasnio je ovaj fenomen vremenski prognostičar RTL-a Danas.

POGLEDAJTE VIDEO RTL Danas uživo iz vojne baze u Poljskoj

Tekst se nastavlja ispod oglasa