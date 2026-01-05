Trebate u dućan? Donosimo popis trgovina i pekara koje rade na Sveta tri kralja
Većina trgovina, šoping centara i pekara bit će zatvorena, uz poneke iznimke. Donosimo detaljan popis
Blagdan Sveta Tri kralja jedan je od najstarijih katoličkih blagdana kojim se prisjećamo pohoda trojice mudraca novorođenom Isusu u Betlehemu. U hrvatskoj kulturi obilježava kraj božićnog vremena te mnogi taj dan koriste za skidanje blagdanskih ukrasa i micanje božićnog drvca.
Blagdan je, tradicionalno, neradan dan pa u nastavku donosimo radno vrijeme trgovina i šoping centara koji se razlikuje ovisno o lancu i lokaciji.
TRGOVINE
KONZUM
Isto kao na Novu godinu, Konzum je obavijestio svoje kupce da njihove prodavaonice neće raditi na blagdan Sveta tri kralja.
Iznimka su tri trgovine u Zagrebu, Umagu i Zadru na sljedećim adresama:
- Avenija Marina Držića 4, Zagreb (trgovina otvorena do 15 sati)
- Polačišće 2, Zadar (trgovina otvorena do 14 sati)
- Kolodvorska 2, Umag (trgovina otvorena do 20 sati)
LIDL
U utorak, na blagdan Sveta tri kralja sve trgovine Lidla će raditi prema izmijenjenom radnom vremenu, stoji u obavijesti na njihovim društvenim mrežama.
Detalje o radnom vremenu pojedine trgovine možete pronaći OVDJE.
TOMMY
"Tommy prodavaonice na blagdan Sveta tri kralja ne rade", izvijestio je lanac na svojoj službenoj stranici.
KAUFLAND
Ni jedna poslovnica Kauflanda neće biti otvorena na blagdan Sveta tri kralja.
SPAR I INTERSPAR
Radno vrijeme pojedine trgovine Spara i Interspara možete pogledati ovdje.
PLODINE
Prodavaonice Plodina na blagdan Sveta tri kralja će biti zatvorene. Iznimka su supermarketi u sklopu trgovačkih centara, koji rade prema radnom vremenu trgovačkog centra.
STUDENAC
Većina njihovih trgovina neće raditi, osim:
- Pjevor 12/1 Lastovo - 07:00-14:00
- Polače 21 Mljet - 07:00-14:00
- I.Gundulića 30 Ubli - 07:00-14:00
- Kamp Stobreč - 07:00-19:00
- Uskočka 2 Karlobag - 07:00-21:00
EUROSPIN
"Molimo vas da na vrijeme isplanirate svoju kupovinu kako vam ništa ne bi nedostajalo tijekom praznika", poručuju iz Eurospina čije trgovine neće raditi u utorak.
KTC
"Dragi kupci, za blagdan Sveta tri kralja prilagodili smo radno vrijeme naših KTC objekata", poručili su iz KTC-a.
U obavijesti na njihovoj stranici piše da u utorak njihovi supermarketi i trgovine ne rade.
PEKARNICE
MLINAR
Dobar dio Mlinarovih pekarnica bit će zatvoren u utorak, dok će neke raditi prema skraćenom radnom vremenu, najčešće do 13 ili 15 sati, a neke i do 18.
Radno vrijeme najbliže Mlinarove pekare provjerite OVDJE.
DUBRAVICA
Na stranicama Dubravice nema podataka o radnom vremenu na sutrašnji blagdan.
PAN PEK
Na Sveta tri kralja kao ugostiteljski objekti (prodaja proizvoda za direktnu konzumaciju, bez prodaje kruha) rade sljedeće poslovnice:
Zagreb:
- Frane Petrića 1, 10-21 sat
- Trg žrtava fašizma 9, 7-13 sati
- Glavni željeznički kolodvor, Trg Kralja Tomislava 12, 8-21 sat
- Paromlinska cesta 2a, Importanne centar, 10-21 sat
- Gajnice 32, 7-13 sati
- Špansko, Trg 101 brigade HV 5, 7-13 sati
- Ilica 276, Črnomerec, 7-13 sati
- Borongaj, Krešićeva 32, 8-15 sati
- Lanište 24, 7-13 sati
- Velika Gorica, Trg Stjepana Radića 10, 7-13 sati
- Korzo 22a, Rijeka, 7-13 sati
- Autobusni kolodvor, Rovinj, 7-13 sati
TRGOVAČKI CENTRI
Većina šoping centara bit će zatvorena, a jedino će raditi restorani i kina u sklopu njih nekolicine.
ARENA CENTAR (ZAGREB)
Trgovine u Areni neće raditi u utorak.
CITY CENTER ONE EAST I WEST (ZAGREB)
City centar one East i West bit će zatvoreni na blagdan Sveta tri kralja.
AVENUE MALL
Trgovine u zagrebačkom Avenue Mallu su u utorak zatvorene, dok će otvoreni biti odabrani lokali te restorani koji će raditi nešto duže (do 22 ili 23 sata).
Drogerije, Pošta i Fina također će biti zatvorene, dok će od 9 do 21 sat raditi igraonica Amazinga Mini Kids.
JOKER
Splitski trgovački centar Joker je zatvoren na blagdan Sveta tri kralja, no restorani, lokalni i fitness centar će raditi. Igraonica Jokerland će raditi dječje rođendane, dok će za ostale posjetitelje biti zatvorena.
MALL OF SPLIT
U utorak, na blagdan Sveta tri kralja ovaj centar ne radi.
TOWER CENTAR RIJEKA
Trgovine će u ovom riječkom šoping centru biti zatvorene, izuzev restorana i lokala čiji popis pronađite OVDJE.
MALL OSIJEK
"Planirajte kupovinu na vrijeme! Mall Osijek neće raditi u utorak 6. siječnja, na blagdan Sveta tri kralja", poručili su iz centra.
