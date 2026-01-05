Trebate u dućan? Donosimo popis trgovina i pekara koje rade na Sveta tri kralja

Blagdan Sveta Tri kralja jedan je od najstarijih katoličkih blagdana kojim se prisjećamo pohoda trojice mudraca novorođenom Isusu u Betlehemu. U hrvatskoj kulturi obilježava kraj božićnog vremena te mnogi taj dan koriste za skidanje blagdanskih ukrasa i micanje božićnog drvca.

Blagdan je, tradicionalno, neradan dan pa u nastavku donosimo radno vrijeme trgovina i šoping centara koji se razlikuje ovisno o lancu i lokaciji.

TRGOVINE

KONZUM

Isto kao na Novu godinu, Konzum je obavijestio svoje kupce da njihove prodavaonice neće raditi na blagdan Sveta tri kralja.

Iznimka su tri trgovine u Zagrebu, Umagu i Zadru na sljedećim adresama:

Avenija Marina Držića 4, Zagreb (trgovina otvorena do 15 sati)

Polačišće 2, Zadar (trgovina otvorena do 14 sati)

Kolodvorska 2, Umag (trgovina otvorena do 20 sati)

LIDL

U utorak, na blagdan Sveta tri kralja sve trgovine Lidla će raditi prema izmijenjenom radnom vremenu, stoji u obavijesti na njihovim društvenim mrežama.

Detalje o radnom vremenu pojedine trgovine možete pronaći OVDJE.

TOMMY

"Tommy prodavaonice na blagdan Sveta tri kralja ne rade", izvijestio je lanac na svojoj službenoj stranici.

KAUFLAND

Ni jedna poslovnica Kauflanda neće biti otvorena na blagdan Sveta tri kralja.

SPAR I INTERSPAR

Radno vrijeme pojedine trgovine Spara i Interspara možete pogledati ovdje.

PLODINE

Prodavaonice Plodina na blagdan Sveta tri kralja će biti zatvorene. Iznimka su supermarketi u sklopu trgovačkih centara, koji rade prema radnom vremenu trgovačkog centra.

STUDENAC

Većina njihovih trgovina neće raditi, osim:

Pjevor 12/1 Lastovo - 07:00-14:00

Polače 21 Mljet - 07:00-14:00

I.Gundulića 30 Ubli - 07:00-14:00

Kamp Stobreč - 07:00-19:00

Uskočka 2 Karlobag - 07:00-21:00

EUROSPIN

"Molimo vas da na vrijeme isplanirate svoju kupovinu kako vam ništa ne bi nedostajalo tijekom praznika", poručuju iz Eurospina čije trgovine neće raditi u utorak.

KTC

"Dragi kupci, za blagdan Sveta tri kralja prilagodili smo radno vrijeme naših KTC objekata", poručili su iz KTC-a.

U obavijesti na njihovoj stranici piše da u utorak njihovi supermarketi i trgovine ne rade.

PEKARNICE

MLINAR

Dobar dio Mlinarovih pekarnica bit će zatvoren u utorak, dok će neke raditi prema skraćenom radnom vremenu, najčešće do 13 ili 15 sati, a neke i do 18.

Radno vrijeme najbliže Mlinarove pekare provjerite OVDJE.

DUBRAVICA

Na stranicama Dubravice nema podataka o radnom vremenu na sutrašnji blagdan.

PAN PEK

Na Sveta tri kralja kao ugostiteljski objekti (prodaja proizvoda za direktnu konzumaciju, bez prodaje kruha) rade sljedeće poslovnice:

Zagreb:

Frane Petrića 1, 10-21 sat

Trg žrtava fašizma 9, 7-13 sati

Glavni željeznički kolodvor, Trg Kralja Tomislava 12, 8-21 sat

Paromlinska cesta 2a, Importanne centar, 10-21 sat

Gajnice 32, 7-13 sati

Špansko, Trg 101 brigade HV 5, 7-13 sati

Ilica 276, Črnomerec, 7-13 sati

Borongaj, Krešićeva 32, 8-15 sati

Lanište 24, 7-13 sati

Velika Gorica, Trg Stjepana Radića 10, 7-13 sati

Korzo 22a, Rijeka, 7-13 sati

Autobusni kolodvor, Rovinj, 7-13 sati

TRGOVAČKI CENTRI

Većina šoping centara bit će zatvorena, a jedino će raditi restorani i kina u sklopu njih nekolicine.

ARENA CENTAR (ZAGREB)

Trgovine u Areni neće raditi u utorak.

CITY CENTER ONE EAST I WEST (ZAGREB)

City centar one East i West bit će zatvoreni na blagdan Sveta tri kralja.

AVENUE MALL

Trgovine u zagrebačkom Avenue Mallu su u utorak zatvorene, dok će otvoreni biti odabrani lokali te restorani koji će raditi nešto duže (do 22 ili 23 sata).

Drogerije, Pošta i Fina također će biti zatvorene, dok će od 9 do 21 sat raditi igraonica Amazinga Mini Kids.

JOKER

Splitski trgovački centar Joker je zatvoren na blagdan Sveta tri kralja, no restorani, lokalni i fitness centar će raditi. Igraonica Jokerland će raditi dječje rođendane, dok će za ostale posjetitelje biti zatvorena.

MALL OF SPLIT

U utorak, na blagdan Sveta tri kralja ovaj centar ne radi.

TOWER CENTAR RIJEKA

Trgovine će u ovom riječkom šoping centru biti zatvorene, izuzev restorana i lokala čiji popis pronađite OVDJE.

MALL OSIJEK

"Planirajte kupovinu na vrijeme! Mall Osijek neće raditi u utorak 6. siječnja, na blagdan Sveta tri kralja", poručili su iz centra.

