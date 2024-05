Odbor za izbor i imenovanja u petak je podržao sastave radnih tijela Hrvatskog sabora, no s dnevnog reda je povukao izbor predsjednika Odbora za nacionalne manjine jer se Domovinski pokret usprotivio mogućem izboru Milorada Pupovca na tu dužnost, zaprijetivši da bi to ugrozilo vladajuću većinu.

"Proteklog tjedna naš Klub je krenuo s konzultacijama s vladajućim partnerima, dali smo prijedloge za sve odbore gdje želimo imati članstvo, predsjednike i potpredsjednike, ostao nam je još Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Zamolili smo da se o njemu danas još ne glasa nego da se usuglasimo unutar Kluba", kazao je predsjednik Kluba nacionalnih manjina Vladimir Bilek nakon sjednice Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Suprotno od Bileka, Furio Radin je rekao da je Milorad Pupovac kandidat za predsjednika Odbora za nacionalne manjine.

Predlagatelj je Klub nacionalnih manjina

Bilo je nekoliko ideja za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ali još nije postignuto suglasje, dodao je Bilek odbacivši medijske napise da je HDZ predložio Milorada Pupovca za predsjednika odbora. "To nije istina. Mi smo konzultirali s HDZ-om i DP-om da je taj odbor po dosadašnjoj parlamentarnoj praksi u nadležnosti Kluba nacionalnih manjina i da je on predlagatelj. Nije bilo nikakvih pritisaka da stavimo nekoga na mjesto predsjednika", ustvrdio je Bilek.

U četvrtak navečer medijskim prostorom se pronijela informacija da HDZ i dalje želi Pupovca na čelu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, čemu se oštro usprotivio DP. Predsjednik Kluba DP-a Igor Peternel poručio je kako je to potpuno neprihvatljivo i nije u skladu s koalicijskim sporazumom koji su dogovorili s HDZ-om, gdje je glavni uvjet bio da SDSS ne može biti dio parlamentarne većine ni Vlade. Upitan znači li to da HDZ ne smije glasati za Pupovca, Peternel je poručio da ga se "može izabrati, ali to onda nije vladajuća većina". "Duboko vjerujem da HDZ ipak neće ugroziti vladajuću većinu", rekao je Peternel.

Kako se neslužbeno doznaje, Klub nacionalnih manjina razmatra mogućnost da Veljko Kajtazi bude predsjednik odbora.

"Kad se usuglasimo, dat ćemo prijedlog i vjerujemo da će dobiti potporu. Što se tiče DP-a, oni su bili jasni oko uvjeta vezano za Vladu, a što se tiče parlamentarnog dijela vjerujem da ćemo se tu voditi dobrom praksom. Pustimo da i oni vide neke stvari kako se odvijaju unutar Sabora i što je dobra parlamentarna praksa", kazao je Bilek.

Odbor za ljudska i prava nacionalnih manjina je u kvoti vladajućih, a Pupovac je ovog tjedna izjavio da Klub SDSS-a više nije dio vladajuće većine nego je u oporbenim redovima.

Pupovac predsjednik odbora kao pokušaj kompenzacije

Prema nekim izvorima, Pupovac je o tom prijedlogu razgovarao sa čelnicima Klubova HDZ-a Antom Sanaderom i SDP-a Peđom Grbinom, a HDZ je navodno bio sklon podržati Pupovca, vjerojatno kao pokušaj kompenzacije jer su SDSS, na zahtjev DP-a, morali isključiti iz vladajuće većine.

"Bez obzira na kvote, taj odbor je, bilo je kroz humor rečeno, nebinarni odbor i na neki način je izvan ovog dijela matematičke raspodjele", rekao je Bilek dodavši kako su objasnili Peternelu da predsjednika odbora predlaže Klub manjina.

I predsjednik Sabora Gordan Jandroković potvrdio je da predsjednika odbora predlaže Klub zastupnika nacionalnih manjina. "Oni između sebe nisu utvrdili kandidata jer imaju više kandidata, a kada ga utvrde, onda ćemo o tome glasovati", dodao je.

Upitan bi li podržali SDSS-ovog Pupovca za predsjednika, odgovorio je novinarima "vi biste sad mene isprovocirali kao malu bebu". Na pitanje koga priželjkuje za predsjednika Odbora, uzvratio je kako priželjkuje da se Klub nacionalnih manjina dogovori i predloži svog kandidata.

