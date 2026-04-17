Zagrepčani mogu odahnuti: Konačno se otvara podvožnjak kod Vjesnika, evo detalja

Vozači u Zagrebu mogli bi konačno odahnuti jer bi se sutra za promet trebao ponovno otvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika, nakon četiri mjeseca kada je zatvoren zbog sigurnosnih razloga nakon požara nebodera.

Prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista, jedna od najfrekventnijih prometnica u Zagreba bit će puštena u punom profilu do kraja dana. Trenutačno se završava asfaltiranje, a rano ujutro bit će iscrtane prometne linije.

Prije nekoliko dana iz Ministarstva graditeljstva stigla je potvrda da je stanje na gradilištu kod kultnog nebodera sigurna za puštanje podvožnjaka u promet.

Osim asfaltiranja podvožnjaka, trebalo je i uklonili premosnicu koja je služila kao privremeno prometno rješenje.

Ministar graditeljstva Branko Bačić je početkom tjedna najavio da će ovih dana biti otvoreni podvožnjak i sjeverni dio Slavonske avenije.

Kroz podvožnjak dnevno prođe između 90 i 100 tisuća vozila u oba smjera pa je jasno koliko je bitan za normalno funkcioniranje gradskog prometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se rušenje, ali ne Vjesnika, nego oko njega! Bačić otkrio kada se otvara podvožnjak