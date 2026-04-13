Bačić otkrio kada se otvara podvožnjak na Slavonskoj aveniji: 'Obavijestili smo Grad Zagreb'

Ministar graditeljstva Branko Bačić kazao je da su ostvareni preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika.

"Grad Zagreb je obaviješten da se što se ministarstva tiče, danas se može otvoriti podvožnjak, rekao je Bačić. Sa sjeverne strane već su skinuti dijelovi nebodera, a u tijeku je i uklanjanje azbesta.

"Grad je do kraja tjedna prošlog provodio pripremne aktivnosti što se tiče signalizacije i ostalih radnji pa je za očekivati da će to biti krajem tjedna ili prvi radni dan idućeg radnog tjedna, ako obave sve potrebne predradnje, a o tome će Grad obavijestiti svoje građane. Bit će otvoren podvožnjak i sjeverni dio Slavonske", potvrdio je Bačić.

Napredak radova na Vjesniku

Bačić je kazao da je s Vjesnika do sada uklonjeno više od 700 tona opožarenog i neopožarenog materijala, postavljeno je 1000 podupirača radi osiguranja konstrukcije, a između ostalog i uklonjena su sva stakla s nebodera.

Očekuje se da će uklanjanje azbesta iz Vjesnika trajati do 29. travnja, a rok ukupnog završetka radova produljen je do 5. srpnja. Zgradu Vjesnika uklanjat će strojnom metodom, tehnikom rezanja, bagerom visokog dometa.

"Najprije će se ukloniti 15. i 16. etaža tehnikom rezanja, a dizalicom će se materijal spuštati oko samog nebodera. Nakon toga ići će se na uklanjanje preostalih katova gdje će se na rampama nalaziti bageri koji će uklanjati konzole, a zatim kreće i samo kompletno uklanjanje nebodera", objasnio je Bačić i dodao da će se materijal usitnjavati i reciklirati na lokaciji.

