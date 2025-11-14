Tisućama Hrvata na račune će sjesti 154 eura, provjerite kada

U ponedjeljak počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad koju će dobiti 19.126 korisnika, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Odlukom iz siječnja, korisnici naknade dobit će 154,50 eura.

Nacionalnu naknadu prima 80,33 posto žena i 19,67 posto muškaraca, a za nju je iz Državnog proračuna osigurano 2.941.345,25 eura.

Koji su uvjeti?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura)

da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Kako predati zahtjev?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev se može podnijeti bilo kada i to osobno u područnom uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

