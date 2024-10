Direktor istarskog TZ-a iznajmljivao vilu iako nije smio: Prodaje se, a on za to ne zna?

Direktor istarske Turističke zajednice Denis Ivošević prodaje vilu za 1.2 milijuna eura, ali tvrdi da za to ne zna, piše Istra24.

Vila je oglašena na stranici agencije Real Estate Croatia, a kao kontakt oglašivača navedena je tvrtka Alpha Luxe Group Real Estate iz Poreča. Ta je agencija i kontakt za sve potencijalne kupce koji su spremni platiti 1,2 milijuna eura i postati ponosni vlasnici luksuznog zdanja u naselju Bencani u blizini Oprtlja. No direktor Ivošević rekao je da za Alpha Luxe Group prvi put čuje i uvjeravao da nije stavio nikakav oglas jer njegova nekretnina nije na prodaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne prodajem nikakvu kuću s bazenom. Hvala vam što ste mi javili, ali zaista ne znam o čemu se radi. To je neka greška. Moram se raspitati o čemu se radi. Idem odmah provjeriti s tom agencijom koja je nekretninu oglasila", odgovorio je direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević na novinarski upit o oglasu agencije za nekretnine na kojem se za 1,2 milijuna eura prodaje luksuzna vila s bazenom na području Oprtlja u njegovom vlasništvu.

U oglasu je detaljno opisano kako se radi o prekrasnoj vili s bazenom koju je izgradio vlasnik, a kasnije je kuću, navodi se u istom oglasu, dao u turističku rentu, odnosno iznajmljivao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pršti od luksuza

Kuća od 190 kvadrata ima tri spavaće sobe (svaka sa svojom kupaonicom), dnevni boravak, kuhinju-blagovaonicu, te terasu koja se može zatvoriti staklenom stijenom koju je vlasnik mislio napraviti. Ispred kuće je okućnica od 6.800 kvadrata. Tu je i bazen od 36 kvadrata ispred kuće kao i natkrivena terasa od 33 kvadrata. Iz kuhinje je natkrivena terasa površine 35 kvadrata.

Grijanje je podno u svim kupaonicama, ali i automatsko navodnjavanje travnjaka veličine 270 m2. Zidovi cijele kuće nisu obloženi klasičnim kemijskim bojama već filtriranom zemljom sa zemlje ispred kuće na koju je stavljena impregnacija.

Dom je u potpunosti ekološki izgrađen od prirodnih materijala. Stolarija (prozori i vrata) izrađena je od austrijskog ARISH drveta, a podovi u spavaćim sobama su od slavonskog hrasta debljine 26 mm. Kamen oko kuće je najkvalitetniji kamen iz Kirmenjaka. Podovi za dnevni boravak, blagovaonicu i kuhinju su izrađeni od Mironja kamena, koji je također kvalitetan, sjajan i dugotrajan.

U cijenu ulaze i dvije ruševne nekretnine koje se nalaze iza kuće. Radi se o starim kućama za adaptaciju, ukupne površine 155 kvadrata (jedna 91 m2, a druga 64 m2).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U slučaju interesa, uz dogovor s vlasnikom, dvije kuće se mogu obnoviti na zahtjev kupca", piše u oglasu za kojeg direktor istarskog TZ-a navodno prvi put čuje, iako ne osporava da se radi o njegovoj nekretnini.

"Moram ići vidjeti taj Alpha Lux. Nazvat ću te ljude da vidim tko su oni uopće, stvarno ne znam tko su ti ljudi", rekao je Ivošević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uhvaćen s prstima u pekmezu

Nakon što je nazvao agente i provjerio kako je moguće da je oglas objavljen, Ivošević se povratno javio zahvalivši još jednom na informaciji. Nije odgovorio tko je oglas stavio, a sve je prebacio na arhitektu koji je uređivao kuću.

Rekao je da je kuću izgradio 2015. godine, ali da je nikad nije iznajmljivao jer nema ni kategorizaciju. Također, dodao je da u kući ne živi, a pred nekoliko godina kuću je "na upravljanje dao trećoj osobi". Nije želi otkriti tko je ta treća osoba, kao ni zašto je odlučio luksuznu vilu dati na upravljanje.

Na pitanje, je li ikad iznajmljivao kuću budući da se njegova 'Villa Silence & Dreams' nalazi na platformi za najam Taste Istria, Ivošević je rekao da nije čuo za tu platformu i da ne zna o čemu se radi. Na inzistiranje iznajmljuje li onda nekretninu treća osoba kojoj je dao vilu na upravljanje bez da on kao vlasnik o tome išta zna, Ivošević je na kraju rekao:

"Da, točno je iznajmljivao sam, ali samo dvije godine", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naveo je da je kuću davao u najam, a prestao je "nakon što su ga upozorili da to ne bi smio. Ovo njegovo objašnjenje je u najmanju ruku nevjerojatno budući da bi kao prvi čovjek istarske turističke zajednice trebao poznavati propise i zakone.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kaže: "Direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je da je kuća za najam bila oglašena na platformi Booking.com. Kod navedene nekretnine vidljive su i recenzije gostiju.

Ivošević nije razjasnio u kakvom je odnosu kao vlasnik nekretnine s trećom osobom koja danas njegovom vilom upravlja. Nije razjasnio ni tko je stavio oglas za prodaju i kontaktirao agenciju. Dodao je da trenutno ne razmišlja o prodaji.

Ni agencija ništa ne zna o prodaji

Ivošević je na čelu javne institucije od 2010., a na pitanje kolika mu je plaća nije želio odgovoriti.

Kontaktiran je i direktora agencije Alpha Luxe Group Robert Budimir, no i on ponavlja da je vjerojatno došlo do pogreške i da oni oglas nikad nisu stavili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi nismo imali nikakvu njegovu nekretninu oglašenu. Ne znam jesmo li ikad imali njegove nekretnine u ponudi. Gdje ste vidjeli takav oglas, to je neka greška", rekao je Budmir.

Denis Ivošević je 2015. dok je već bio direktor TZ-a primio sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivoševiću je za ulaganje u turistički objekt u ruralnom turizmu, odnosno kuću za odmor IPARD isplatio 487 tisuća kuna. Kako je tada tvrdilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, s obzirom da Ivošević nije dužnosnik, kao ni ostali direktori TZ-a, nije bio u sukobu interesa.

POGLEDAJTE VIDEO: Istra se iskazala: Šetalo se tunelima, posjećivalo jame, jahalo i degustiralo potpuno besplatno