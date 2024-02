Je li to Korčula ili je Rovinj? Netko u Hrvatskoj turističkoj zajednici je malo pobrkao lončiće. Naime, objava na njihovoj Facebook stranici - Croatia Full of life - pokazuje da netko zaista ne zna svoj posao kad može zamijeniti dva bisera Jadrana - dalmatinski otok Korčulu i jedan od najljepših gradova na Mediteranu - Rovinj.

"Korčula: gdje povijesni šarm susreće tirkizne vode. Jeste li već posjetili ovaj idilični otok?", upravo tako stoji u opisu na engleskom, na Facebook stranicama Hrvatske turističke zajednice ispod fotografije Rovinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grešku nisu uočili odmah. Stajala je tako nekih 16 sati pa je obrisana. No donosimo vam screenshot objave.

Da se dogodila greška upozorili su - ne Hrvati nego stranci u komentarima ispod objave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

David Adams piše: "Looks like Rovinj to me (Izgleda mi kao Rovinj)." Kevin Macadam dodaje: "Yeah, that's not Korcula (To nije Korčula)". dok se Kevin McCann čudi:" Is that not Rovinj? (Zar to nije Rovinj)."

Pitali smo Hrvatsku turističku zajednicu kako je moglo doći do takve greške i i što su poduzeli po tom pitanju, objavit ćemo odgovor kad ga pošalju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No to nije prva greška koju je napravio HTZ u promociji hrvatskog turizma. U listopadu 2022. godine u videu u kojem je promoviran "Mjesec hrvatskog turizma" iskoristili su snimku iz norveške šume kroz koju prolazi vlak. Idiličan krajolik, zelena šuma koja se proteže brdom, a kroz nju prolazi pruga kojom vozi vlak, idilična siva kuća u šumi, potočić te mlada žena koja viri kroz prozor - sve to nisu kadrovi iz Hrvatske. Naime, identična snimka (osim dijela s mladom ženom) postoji na Shutterstocku, web stranici koji nudi fotografije i snimke.

Pogledajte video: U Gorskom Kotaru cvjeta i zimski i ljetni turizam: 'Čim padne snijeg odmah telefoni zvone nonstop'