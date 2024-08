Uvođenje poreza na nekretnine komentira vlasnik agencije za nekretnine Boro Vujović. Konačno, porez na nekretnine. Ili ga još ne možemo baš tako zvati?

"Ako gledamo kako stvarno porez na nekretnine izgleda, onda bi rekao da je ovo jedan hibridni model o kojem se sad priča. I možda uvod u pravi porez na nekretnine koji je možda u nekom idućem periodu tema."

Za početak: kreće se s oporezivanjem kuća i stanova u kojima ljudi ne stanuju. Što mislite o tom potezu?

"Vjerujem da se tu krenulo od zadnjeg podatka da imamo pola milijuna praznih nekretnina gdje se ne troši struja. Cilj cijele ove mjere da se ti kvadrati stave u funkciju, odnosno da se motivira vlasnike da ih ili prodaju ili iznajme, kako bi se rasteretilo tržište nekretnina. U ovom trenutku postoji veća potražnja nego što je ponuda i da se na taj način stavi više nekretnina na tržište."

Hoće li se to dogoditi? Po tvojoj procjeni, hoće li sad ovaj porez donijeti dovesti do toga da ljudi kažu 'Aha, ne isplati mi se da mi stan stoji prazan. Idem ga ja prodati'.

"Još nemamo dovoljno informacija koliki će biti porez, što je porezna osnovica, na koji način će se obračunavati tako da je teško sada donositi generalne zaključke, ali činjenica je da će sigurno dio vlasnika biti motiviran da im nekretnina ne stoji, nego da je stave u funkciju. Ali, isto tako vjerujem da će dio i dalje držati prazne stanove jer možda ne žele iznajmljivati iz nekog razloga, nekog negativnog iskustva iz prošlosti i možda im je bolje platiti taj porez nego iznajmiti stan. S druge strane, treba imati u vidu da postoji dobar dio nekretnina koje u ovom trenutku možda nisu pogodne za stavljanje na tržište, znači u nekom su lošem stanju ili imaju neriješene imovinsko pravne odnose ili se nalaze na lokacijama koje nisu interesantne za iznajmljivanje, tako da tu imamo širu priču. Mi smo ovdje fokusirani samo na one koji mogu, a ne iznajmljuju. Ali imamo tu jedan, rekao bih širi aspekt i treba sagledati tu sliku sa svih uglova."

Je li dobro da se radi razlika po lokaciji? Znači, nećeš plaćati jednaki porez ako imaš kuću u centru Splita ili negdje na ulazu u grad. Je li to dobra metoda?

"To je logično. Ono što smo mi kao Udruženje poslovanja nekretninama predlagali da bi prije svega trebalo srediti zemljišno knjižno stanje, evidentirati sve nekretnine, pa napraviti masovnu procjenu i onda uvesti porez kao takav. Tako da u svakom slučaju ne možemo sve lokacije, a niti na jednoj lokaciji sve nekretnine oporezivati s istom stopom."

Bi li trebalo raditi razliku između toga o kakvoj je nekretnini riječ? Npr. ako netko ima vilu s bazenom ili ako ima neku staru kuću koja je derutna. Bi li to trebalo biti uzimati u obzir?

"Pa to je sad pitanje na koji način gledamo što nam je ta porezna osnovica, Ali, u svakom slučaju, ako bi se išlo na porez koji bi na koji bi osnovica bila vrijednost nekretnine, onda bi to bilo neophodno. Teško je sada dok ne znamo sve detalje. Teško je o tome špekulirati."

Detalje ćemo doznati u ponedjeljak, kako su najavili iz Vlade. Međutim, koliko shvaćam, već je krenula pobuna, već se sad mnogi bune, govore da je to guljenje kože. Sad će ljudi morati plaćati ogromne poreze, recimo na neku vikendicu koju su dobili u nasljedstvo od tete i koja im stoji prazna.

"Ne znamo još koliki su porezi. To možda ne moraju biti tako značajni iznosi. S druge strane, činjenica je da imate možda ljude koji su naslijedili nekretnine koje su van funkcije, iz nekih emotivnih razloga i ne žele ih prodati ili ih ne mogu prodati, a u ovom će trenutku biti prisiljeni plaćati na njih porez. Imaju nešto što im je teret, a sad će im postati još veći teret, tako da iz različitih kutova treba gledati. I naravno da ima onih koji neće time biti zadovoljni."

Međutim, čini mi se, barem prema ovome što smo danas čuli da neće baš biti. Ako sad ti imaš neku staru kuću koju si naslijedio od tete negdje u Slavoniji na selu, nećeš baš na to plaćat neku ogromnu stopu kao što bi platio na neku veliku kuću koju imaš na atraktivnoj lokaciji na otoku ili na obali.

"To bi bilo logično da bude tako. Vidjet ćemo kako će biti. Ono što je dobro u ovom prijedlogu, a to je da se da se kratkoročno iznajmljivanje koje je do sada stvarno imalo simbolične poreze, da će se sad izjednačiti s porezom koji se plaća trenutno na dugoročni najam. I to je ono što je u svakom slučaju dobro i što ima smisla. I na to smo ukazivali već prije."

To je ovo što govorim o ovom paušal u koji se plaća po krevetu. Je li tako koji je sad? Do sada su iznosi bili smiješni.

"Minimalni iznosi. To su najavili da bi se diglo na iznos koliko sad plaća kad se dugoročno iznajmljuje nekretnina i to ima smisla."

Koliko ti se čini da je ovaj prijedlog podložan manipulacijama. Ja sad kažem, imam prazan stan, umjesto da jednostavno kažem da sam ga nekome iznajmila.

"Pa dobro da bi se iznajmilo potreban je ugovor i potrebno je prijaviti porez, tako da ja mislim da smo mi tu vrlo spretni što se tiče snalaženja. Ali u svakom slučaju taj porez na dugoročni najam je stvarno minimalan. Znači, to je porez koji se plaća na 70 posto od iznosa najamnine. Na tih 70 posto se plaća 12 posto, tako da je stvarno to minimalan porez i mislim da u ovom trenutku možda dio vlasnika koji iznajmljuju, a nisu prijavili će biti motiviran da prijave taj porez i na taj način će se uvesti dodatni red na tržište nekretnina."

Prema onom što si dosad govorio, čini mi se da vjeruješ da će ovo imati posljedice na tržište nekretnina, da će donijeti neke promjene. Hoće li donijeti padanje cijena?

"Pa gledajte kad gledamo da u Zagrebu pričamo da ima 50 tisuća praznih stanova, ako ih se samo 10 posto stavi na tržište, to mora imati svoju implikacije na tržište. Ono što je činjenica da kad pričamo o novogradnjama, tu nećemo imati prostora za neku korekciju cijene s obzirom na to koliki su troškovi danas gradnje, Mislim da tu imamo sad posljedicu, toga će biti zaustavljanje novih novih investicija, pogotovo sada kad uzmemo u obzir i ovih 80 posto suglasnosti koje su potrebne ako želite nekretninu kratkoročno iznajmljivati. Baš sam imao sad razgovor s jednim investitorima s obale koji, kaže ja nisam siguran da ću sad ići u novu investiciju. Računao je da će prodati dio tih apartmana ljudima koji će ih kratkoročno iznajmljivati. Sad se automatski smanjuje bazen kupaca, tako i to će utjecati na nove investicije da će ih biti manje u narednom periodu."

Dobili smo ta nova pravila za iznajmljivanje. Znači sad čovjek ako želi iznajmiti stan mora dobiti pristanak 80 posto susjeda. Koliko misliš da će to utjecati na tržište najma u tom smislu?

"Pa to u ovom trenutku neće imati tako velikog utjecaja zato što ono što su rekli, stečena prava se neće dirati. Znači, onaj tko ima apartman koji je kategoriziran on će i dalje raditi kako radi, ali u budućnosti će to djelovati kad se ta nekretnina bude prodavala. Novi vlasnik imat će možda manji bazen kupaca. Kad pričamo o Zagrebu, to neće biti problem, ali možda u nekim mjestima na obali, hoće. A dugoročno će imati utjecaja na tržište, ali mislim ne tako značajnog kao ove neke druge mjere."