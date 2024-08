RTL doznaje: Evo koliko će biti porezi na vikendice, apartmane i prazne stanove!

Vlasnici idiličnih pogleda zagrabit će dublje u novčanike, jer 2025. stiže porez na nekretnine. To vrijedi za sve nekretnine osim za one u kojoj osoba živi ili je u njoj u trajnom najmu.

Ministar financija Marko Primorac najavio je: "Tko bude iznajmljivao nekretninu u određenoj godini barem 10 mjeseci dugoročno, taj ne bi plaćao porez na nekretnine. A onaj tko bude iznajmljivao tu nekretnine kraće, ako bude korištena za kratkoročni najam i koja bude stajala prazna, tada će se plaćati porez na nekretnine."

RTL doznaje da će porez na nekretnine iznositi od 1 do 10 eura po četvornom metru i određivat će ga jedinice lokalne uprave. To znači da će vlasnik kuće od, primjerice, 100 kvadrata, u mjestu u kojem će stopa biti najviša, na godinu plaćati 1000 eura. Porez na nekretnine dio je i stambene strategije. Jer u Hrvatskoj je više od 2 milijuna stambenih jedinica, no njih 40 posto nisu dom, pa će u porezne škare. Više od pola milijuna stanova je potpuno prazno.

Ministar graditeljstva Branko Bačić o svemu je rekao: "Čim mi povećamo ponudu stambenih jedinica na tržištu po načelu ponude i potražnje sigurno smo da će doći do smanjenja cijene najma te će u određenom razdoblju uvjetovati smanjenje cijena stambenog prostora u Hrvatskoj."

Podrška porezu stiže od udruge poslodavaca, jer je, kažu, riječ o poreznoj pravednosti.

Irena Weber iz Hrvatske udruge poslodavaca komentirala je najave: "Ono što je bitno i za što se zalažemo je da podupiremo kulturu rada i obrazovanja, a ne kulturu rentijerstva. To je bitno za poboljšanje strukture našeg gospodarstva."

Potez pozdravlja i porezni stručnjak. Objasnio nam je stanje na tržištu. Porezni stručnjak Ivan Čevizović rekao je: "Jedan dio je vjerojatno prazan, samo formalno prazan, ali u stvarnosti u najmu. Jedan dio je zaista prazan. Kažu Hrvati vole štedjeti u nekretninama. I tu se uvijek postavlja pitanja način i kontrola porijekla novca prilikom prodaje nekretnina."

U novom krugu porezne reforme rastu i plaće. Doznajemo da će se podignuti prag za višu stopu poreza na dohodak. A raste i osobni odbitak s 560 na 600 eura za polovicu zaposlenih, koliko ih plaća porez na dohodak. Pa će tako samcu u Zagrebu koji zarađuje 1000 eura, plaća narasti 9 i pol eura.

Ministar Primorac danas je rekao: "Usklađivanje koje ja ne bih predstavljao kao spektakularni iskorak pa da vi kažete da će nekome rasti plaća 5 centi ili 5 eura, to nije ništa. To nije težište porezne reforme ovoga kruga."

Očekivanja građana ionako nisu visoka. Mlađana iz Pule komentirala je: "Ne očekujem, ono, ali bilo bi poželjno, svako povećanje je poželjno jer na sve poskupljuje." Marko iz Pule smatra: "Oni obećavaju, ali dal' će šta bit'. Dok ne bude ne možemo ništa reć'."

Ministar financija najavio je i posebne mjere za povratak iseljenika. Diže se i prag za obrtnike za ulazak u sustav PDV-a na 50 tisuća eura. A uz porez na nekretnine, vlasnike apartmana čeka još jedan udar - rast paušala na krevet, kako bi se približio iznosu koji najmodavci plaćaju za podstanare.