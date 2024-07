U njoj su udareni temelji hrvatskog turizma, izgrađen je prvi hotel, bila je carsko lječilište i top destinacija svjetske elite. Opatija slavi 180 godina organiziranog turizma. Kakva je bila nekad, a kakva je danas?

Jedinstvena, luksuzna, posebna - neki su od epiteta kojima se laska Opatiji. Za razliku od ostalih hrvatskih destinacija, jednako je zanimljiva i zimi i ljeti. Kako prije 180 godina, tako i danas. Dankinja Mia sipa komplimente:

"Ima dobre plaže za kupanje, zgrade su jako lijepe, šarmantne". "Sve me podsjeća na vrijeme cara Franje Josipa, to donosi dašak mog doma, slično je kao da sam u Grazu“, dodaje Austrijanac Andreas.

Sve je počelo u vili u najljepšem opatijskom parku. Izgradio ju je bogati riječki trgovac, vlasnik devet jedrenjaka kojima je trgovao po svijetu. Vilu je nazvao po supruzi Angiolini, a egzotično bilje u parku donosili su mu kapetani sa svojih putovanja. Tako je prije 180 godina udaren pečat, a danas je tu Muzej hrvatskog turizma. Tko je bio bitan, odmarao je u Opatiji.

"Znamo da je dolazio ban Jelačić ovdje, isto tako dolazile su brojne okrunjene glave. Glumci kako nekada tako i danas, pisci, Kafka naprimjer, od naših mogu vam reći da je tu čest gost bio Miroslav Krleža i Bela Krleža, zatim Isidora Duncan, poznata plesačica, balerina!", upoznaje nas u impozantnoj zgradi Vesna Leiner, v.d. ravnateljice Muzeja hrvatskog turizma.

U parku ispred Muzeja uživa i Elsie. Kaže rođena je u Australiji, ali rado dolazi u domovinu svojih roditelja. U Opatiji je, kaže bila prije 30 godina: "Rekla bih da je danas sve čišće i uređenije, sve zgrade su lijepe, nije ništa propalo, mislim da je odlično“.

Misle to i bogataši koji tu kupuju nekretnine! Direktor agencije za nekretnine Milan Mandić upoznaje nas sa stanjem na tržištu: "Opatija je uvijek atraktivna i zanimljiva zbog svoje povijesti. Cijene su vam sad trenutno nekih šest, sedam tisuća eura po kvadratu pa sve do 12 tisuća. Imamo i nekolicinu starih vila u prodaji i to su vam cijene od šest, sedam pa čak i do 12 milijuna eura!".

Među brojnim hotelima, kultni status ima samo jedan, izgrađen prije 140 godina. Na njegovoj je terasi pjevao Ivo Robić, tu su bili plesnjaci za pamćenje.

"Radila sam u svim našim hotelima, ali poseban osjećaj je raditi u ovom hotelu zato što je to naš najstariji hotel na Jadranu. Imamo i takvih gostiju koji se vraćaju desetljećima u naš hotel!“, kaže nam Marija Rubil, voditeljica domaćinstva u hotelu.

Desanka Juraga, čija se obitelj 60 godina bavi turizmom kaže da danas u apartmanima ima puno drukčije goste nego njezina svekrva nekad:

"Zlatno doba turizma Opatije bilo je između 80.-ih i 90.-ih godina, to su bile brojke puno, puno bolje nego što je to danas. Svekrvini gosti, oni su bili dosta prijateljski nastrojeni, to je bilo četiri do pet obitelji i ona je bila cijelu sezonu popunjena dok je sada kod mene to puno veća brojka, to su gosti koji se dva, tri dana zadržavaju. Počeli smo kao Opatija biti jedan tranzit!“.

Grad za dva dana slavi svoj dan, prigoda je to za feštu s turistima i skidanje prašine koja je možda pala na staru slavu Opatije.