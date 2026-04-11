Dio Zagreba ostao bez struje: 'Što se događa, gdje je obavijest do kada će trajati'

Dio stanovnika Novog Zagreba ostao je u subotu bez struje. Dijelovi Dugava, Hrelića i Sloboštine ostali su nešto prije 20.30 sati u mraku, a nestanak struje brzo se počeo komentirati po kvartovskim grupama.

Dio korisnika smatra da je došlo do kvara na trafostanici te da će kvartovi još neko vrijeme biti bez električne energije, a prestala je raditi i ulična rasvjeta.

"Kud baš kad je film najnapetiji bio", "Imam 6 posto baterije na mobitelu", "Što se događa, gdje je obavijest do kada će trajati", komentirali su brojni građani.

Iz HEP-a zasad nema službenih informacija.

