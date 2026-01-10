FREEMAIL
SLUŽBE NA TERENU /

Vjesnik u plamenu? Scena uznemirila Zagrepčane, doznajemo o čemu je riječ

Vjesnik u plamenu? Scena uznemirila Zagrepčane, doznajemo o čemu je riječ
Foto: Rtl Danas

Kako su nam potvrdili zagrebački vatrogasci, dojava je stigla oko 11 sati

10.1.2026.
16:43
Ivana Ivanda RožićDunja Stanković
Rtl Danas
Zabrinutost Zagrepčana u izazvao je dim koji se, kako se činilo, širio iz zgrade Vjesnika koja je prije gotovo dva mjeseca izgorjela do neprepoznatljivosti u velikom požaru.

Na teren su izašli vatrogasci i policija, no, čini se, nema razloga za zabrinutost. 

Kako su nam potvrdili zagrebački vatrogasci, dojava je stigla oko 11 sati, a ispostavilo se da je to zapravo bila para iz toplovoda i da nema nove opasnosti u zgradi koju uskoro čeka rušenje. 

"Znači, pukao je radijator", dodali su vatrogasci. 

Rušenje opasnog nebodera

Zgrada Vjesnika je poprilično oštećena u velikom požaru u studenom. Stručnjaci Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo utvrdili su da je ulazak u neboder i njegovo korištenje opasno, te da su značajno ugrožene njegova mehanička otpornost i sigurnost pa postoji opasnost od urušavanja dijela ili cijele zgrade. 

Vinkovačka tvrtka EURCO odabrana je za projekt rušenja, koja bi posao trebala završiti u travnju. Njihova je ponuda bila najsigurnija i najpovoljnija, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić koji je otkrio i da će se neboder rušiti strojno, a ne miniranjem kako se ranije nagađalo. 

Ugovoreni posao izrade projektne dokumentacije i uklanjanja zgrade procijenjen je na 4,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,3 milijuna eura s PDV-om i trebao bi biti završen tri mjeseca nakon potpisivanja ugovora koje se predviđa 21. siječnja.

"EURCO je u svojoj ponudi naveo da će strojno ukloniti neboder, imaju dugogodišnje iskustvo i sjajne reference. EURCO je uklonio najvišu građevinu u Hrvatskoj, to je dimnjak koksare u Bakru, tu su i brojne druge građevine koje su uklanjali poput mostova na Savi", istaknuo je ministar.

Kakav će biti način strojnog uklanjanja ovisit će o projektu koji će EURCO izraditi i kojeg će revidirati revident, u ovom slučaju taj posao povjeren je tvrtki TODING d.o.o.

POGLEDAJTE VIDEO: Rušenje Vjesnika napokon kreće: Ugovor se potpisuje za dva tjedna

VjesnikZagrebDimVatrogasci
komentara
najčitanije
