DHMZ upalio crveni alarm za dio Hrvatske: Prijete poplave, kreće od ponoći

DHMZ je u utorak u 19 sati podigao upozorenje za kišu za riječku regiju na crvenu razinu, što znači da se očekuje izuzetno opasno vrijeme. Crvenom bojom obojena je Istra i Kvarner. Ostatak obale je u žutoj boji.

Sukladno najnovijim prognostičkim materijalima sutrašnje upozorenje na kišu za RIJEČKU regiju podignuto je na crvenu razinu:



⚠️🔴 Vrijeme je izuzetno opasno!



Mjestimice obilna kiša. Količina oborine > 150 mm. Moguće su urbane i bujične poplave.



Upozorenja pratite na:… pic.twitter.com/yVM3mf0F23 — DHMZ (@DHMZ_HR) September 23, 2025

Mjestimice se očekuje obilna kiša, naveli su. Past će više od 150 milimetara kiše. Moguće su urbane i bujične poplave.

Ovakvo vrijeme očekuje se već od ponoći.

Pljuskovi praćeni grmljavinom

DHMZ je za srijedu najavio promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom.

Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina. Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjeren do jak istočni vjetar, u Dalmaciji jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 17 do 22 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i koji stupanj niža.

