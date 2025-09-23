OZBILJNO UPOZORENJE /

DHMZ upalio crveni alarm za dio Hrvatske: Prijete poplave, kreće od ponoći

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Očekuje se više od 150 milimetara kiše i s time urbane i bujične poplave

23.9.2025.
19:45
Tajana Gvardiol
Nel Pavletic/pixsell
DHMZ je u utorak u 19 sati podigao upozorenje za kišu za riječku regiju na crvenu razinu, što znači da se očekuje izuzetno opasno vrijeme. Crvenom bojom obojena je Istra i Kvarner. Ostatak obale je u žutoj boji.

 

 

Mjestimice se očekuje obilna kiša, naveli su. Past će više od 150 milimetara kiše. Moguće su urbane i bujične poplave. 

Ovakvo vrijeme očekuje se već od ponoći. 

Pljuskovi praćeni grmljavinom

DHMZ je za srijedu najavio promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom.

Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina. Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjeren do jak istočni vjetar, u Dalmaciji jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 17 do 22 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i koji stupanj niža.

