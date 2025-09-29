PROMET NIJE IGRA /

Dan otvorenih vrata RTL-a: Prvašići učili o sigurnosti u prometu i otkrili čaroliju televizije

Foto: Rtl

Tijekom rujna kroz kampanju „Promet nije igra“ bavili smo se prevencijom i edukacijom te poticanjem na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih pravila, kako najmlađih sudionika u prometu, učenika prvih razreda osnovne škole, tako i vozača

29.9.2025.
17:11
Net.hr
Rtl
RTL Hrvatska je početak školske godine obilježila kampanjom „Promet nije igra“, čija je svrha podizanje svijesti o sigurnosti djece u prometu i edukacija najmlađih sudionika, učenika prvih razreda.

Foto: Rtl

U sklopu kampanje organiziran je poseban Dan otvorenih vrata RTL-a za prvašiće, koji su prošlu subotu posjetili RTL. Učenike prvih razreda Osnovne škole Gustava Krkleca je dočekalo zanimljivo predavanje djelatnika MUP-a kako bi kroz igru i druženje naučila važna prometna pravila, nakon čega je uslijedila prava televizijska avantura – najmlađi gosti imali su priliku zaviriti iza kulisa televizije, doznati kako nastaju emisije, što se radi u studiju i režiji te isprobati kako je to biti voditelj RTL-a Danas.

Foto: Rtl

Tijekom rujna kroz kampanju „Promet nije igra“ bavili smo se prevencijom i edukacijom te poticanjem na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih pravila, kako najmlađih sudionika u prometu, učenika prvih razreda osnovne škole, tako i vozača. Poruka je jasna - promet nije igra, a sigurnost djece odgovornost je svih nas.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Pogledajte video: Sigurnost u prometu počinje kod kuće: 'Velika je odgovornost na roditeljima, ali i na djeci'

RtlPromet Nije IgraEdukacijaPrvašićiPrometSigurnost
