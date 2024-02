Stanari stambene zgrade u Ulici Dunjevac u Zagrebu prije nekoliko godina prosvjedovali su pred gradskim Poglavarstvo protiv ideje da se u njihove poslovne prostore useli Poliklinika za hemodijalizu. Ukazivali su na to da je potpuno neprimjereno jednu kliniku useljavati u stambenu zgradu, no sluha nija bilo i Poliklinika je već godinama u prizemlju njihove zgrade.

S poliklinikom su se uselili problemi. Naime, na hemodijalizu svakodnevno dolaze pacijenti sanitetskim vozilima, u "špici" ih bude i po desetak. Tada nastaju, govore nam stanari, kaotične situacije jer se vozila parkiraju "kako stignu", "pište" dok voze unatrag, motori su cijelo vrijeme upaljeni i sve to pred ulazom u zgradu.

Poslali su nam i video koji pokazuje kako to izgleda i na kojem se vidi najmanje četiri vozila koja čekaju pacijente, a jedini način da se prođe između njih jest provlačenje kao u igrici "Super Mario".

Na videu se čuje glas stanarke koja pojašnjava: "Ovdje pješak ne može proći jer je ulaz u ustanovu. Tu je jedno vozilo, drugo, sva sreća nema dijete jer tu je i treće pa četvrto vozilo. S druge strane kombi zatvara (prolaz op.a) pa je pitanje gdje stanari cijele zgrade mogu izaći".

Zrinka Murat živi u toj zgradi i prepričava kako to izgleda svaki radni dan: "Poliklinika je u prizemlju zgrade u prostorima u kojima je nekad bila trgovina. Taj prostor nije ni projektiran za ustanovu takve vrste, ali OK. Mi se stanari s njima nikako ne uspijevamo dogovoriti da se bolje organiziraju, a svakodnevno se događaju situacije da dolaze sanitetska vozila u kojima je po nekoliko pacijenata. U isto vrijeme dođe po 4 do 6 vozila i bude kaotično. Njima je također koma jer se nemaju gdje parkirati, vozila pište, čekaju da se pacijenti izredaju u poliklinici, susjedi su doslovno ludi od buke i kaosa koji nastaje."

Dodaje da su u kontaktu s ljudima iz poliklinike dobili nezainteresirane odgovore, a ovakva situacija, tvrdi naša sugovornica, traje godinama.

'Ludi' od pištanja saniteta

"Ne znamo što napraviti. Užasno se osjećamo jer vidimo da se radi o pacijentima koji su u potrebi. To su ljudi koje dovode u invalidskim kolicima i na nosilima, sutra ćemo i mi možda trebati istu skrb. Ali ovo je stambena zgrada, trebali bi jedni drugima izaći u susret i pokušati se dogovoriti jer ovako nastaje kaotična situacija. Stanari koji imaju prozore na istoj strani zgrade 'ludi' su od zvuka pištanja, kad se pokuša izaći vani priličan je nered", govori Zrinka Murat.

Na pitanje traje li to cijeli dan, odgovara da ne, da se u pravilu dogodi jednom na dan situacija da bude do 6 sanitetskih vozila istovremeno, ali da onda nastaje potpuna pomutnja, da oni čekaju po 20 minuta pacijente. I tako godinama.

Razgovarali smo s još jednim stanarom zgrade, čiji identitet je poznat redakciji, te on također sve potvrđuje. "U zgradi imamo i osobe s invaliditetom, kao i roditelje s malom djecom. Oni se doslovno provlače između vozila, to nije normalno. Dodatno, bude nekad i 10-ak votila, naročito u špici oko podneva kad je, pretpostavljam, smjena pacijenata. Također, ljeti vozači ostave upaljena vozila jer je vani +35 i žele da vozilo ostane rashlađeno kad pacijent bude gotov. OK, razumije, ali to znači da motor na sanitetu radi po 20-ak minuta, još kad je njih nekoliko s upaljenim motorom to postaje noćna mora", govori nam stanar.

Foto: Danas.hr Foto: Danas.hr

Dodaje da u zgradi imaju i vrtić što dodatno komplicira stvar pa život u zgradi od 60-ak stanova postaje "nemoguć".

S obzirom na to da je Poliklinika naslonjena na djelatnost bolnice Sv. Duh, pitali smo Grad Zagreb je li bilo pritužbi stanara te je li ova lokacija trajna ili privremena za Polikliniku.

Oni problem odmiču od sebe i navode da oni nisu osnivač Poliklinike te nemaju saznanja o namjerama Poliklinike u pogledu trajnosti obavljanja djelatnosti na predmetnoj lokaciji.

Nije problem grada?

"Također, službenici Odjela prometnog redarstva redovito vrše nadzore na predmetnoj lokaciji te se vozilima zatečenim parkiranim ili zaustavljenim suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ispisuju obavijesti o počinjenom prekršaju", navode u svom odgovoru.

Nadzor će se nastaviti i u narednom razdoblju te će se sankcionirati zatečena vozila u prekršaju.

Odgovor su poslali i iz Poliklinike.

"Poliklinika Sveti Duh II pruža zdravstvene usluge koje spašavaju i mijenjaju život članovima naše zajednice koji imaju bolest bubrega, te nastojimo osigurati besprijekorno iskustvo za naše bolesnike – i za zajednicu u kojima se naša usluga pruža. Priroda bolesti bubrega i postupaka dijalize, u kombinaciji s dostupnošću mjesta za bolesnike i kvalificiranih zdravstvenih radnika, znači da smo otvoreni od 6:30 do 18:30 u dvije dnevne smjene – sa smjenom bolesnika u periodu između 11:00 i 12:30 sati - kako bismo ovu esencijalnu uslugu pružili što većem broju bolesnika – i to svakodnevno", navode iz Poliklinike.

Dodaju da u nekim slučajevima njihovi pacijenti zahtijevaju sanitetski prijevoz. "Vanjska tvrtka zadužena za sanitetski prijevoz bolesnika pokušava svesti na najmanju moguću mjeru bilo kakav poremećaj u zajednici. Oni se također moraju pridržavati sigurnosnih protokola i drugih važećih propisa. Žao nam je što se stanari žale na zvukove signala vozila sanitetskog prijevoza, ali to je nužno iz sigurnosnih razloga", stoji u odgovoru poliklinike.