Brzi, žestoki i pijani za volanom! Ovo su političari koji su na cesti napuhali više no što su smjeli

Da nije bilo snimke objavljene na jednoj Facebook stranici, cijela priča ne bi punila medijske stupce. No, zahvaljujući RTL-ovoj priči i troje očevidaca priča se zakotrljala, umjesto da se zataška. Iako su Dekanić i vukovarsko-srijemska policija tada tvrdili suprotno, RTL-ova je ekipa razgovarala s troje svjedoka nesreće koji su složni da je Dekanić te noći bio sam u automobilu. Prije nego što se zabio u drugi auto, župan je prema riječima svjedoka prešao u suprotnu traku i zamalo se sudario s vozilom u kojem je bio mladi par s područja županije. Izbjegli su ga, okrenuli automobil i krenuli za njim da ga zaustave. Tvrde da je automobil vrludao, no vozač se nije zaustavio iako su mu signalizirali da to napravi. "Jednostavno od bankine do bankine auto ide, pokušao sam, blicao sam, svirao sam da zaustavim, no u jednom trenutku je skrenuo lijevo i udario u auto, auto je udario u ogradu i srušio je od siline udarca", otkrio je tada jedan od svjedoka.