Bolesnom bračnom paru prijeti deložacija iz kuće koju su sami sagradili: 'Ne znamo gdje ćemo'

Miji Gregoriću i njegovoj supruzi Blanki iz koprivničkog prigradskog naselja Reka prijeti deložacija zbog kredita njihove pokojne kćeri, javlja Podravski.hr.

Njihovi problemi počeli su obiteljskom tragedijom. Prije više od dvadeset godina svojoj sada već pokojnoj kćeri dopustili su da za kredit upiše hipoteku na njihova kuću. Njihova kći nije vraćala rate kredita pa je banka nakon njezine smrti dugovanje "prodala" nekoj od agencija za naplatu potraživanja. Agencije je u međuvremenu pokrenula ovrhu i aktivirala hipoteku na kuću.

'Ne znamo gdje ćemo'

Mijo, inače dragovoljac Domovinskog rata, boluje od raka, a pretrpio je i blaži moždani udar. Trebao bi ići i na operaciju kuka. Njegova supruga Blanka prije nekoliko mjeseci slomila je rame.

Odluka o deložaciji nad glavama im visi već dvije godine. Deložirati su ih pokušali i prošlog tjedna, no dobili su još jednu šansu da otkupe svoj dom. Blanka Gregorić priča da je dug iznosio 30 tisuća eura te da je na Njuškalu vidjela da se kuća prodaje za 28 tisuća eura. Govori da su im rekli da će cijenu spustiti i na 25 tisuća ako bi je kupili, no ističe da nemaju taj novac. Zatražili su i opciju da dug podmire mjesečnim ratama, ali to nije prošlo.

"Ne znam gdje ćemo i što će biti ako nas izbace iz kuće", govori Blanka Gregorić i dodaje da su ljudi već dolazili razgledavati kuću nakon što su vidjeli oglas. Međutim, šokiralo ih je kad su vidjeli o čemu je riječ. Gregorić ne vjeruje da u tim agencijama nemaju srce i da im ne žele izaći u susret. "Nemamo kamo otići", kaže Blanka Gregorić.

Dodaje da su kontaktirali i Ministarstvo branitelja, s obzirom na to da je Mijo branitelj. Apelirali su i na Grad i na županiju, gdje su im obećali pomoći koliko mogu. Bračni par ipak strahuje da će morati napustiti kuću koju su sami gradili u kojoj su proveli cijeli život.

