MNOGI SU RAZLOZI ZA ŠTRAJK / Turalija ironično: 'Ovdje smo iz sindikalnih interesa, da pokupimo članarine'

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Zrinko Turalija, u utorak ujutro dao je izjave za medije i počeo ironičnim tonom: "U Prehrambeno-tehnološkoj školi smo.

"Ovdje smo došli zbog sindikalnih interesa, skupili smo zaposlenike da uvalimo upisnice i da im povećamo sindikalni fond i članarine."

Nastavio je: "Ministar Radovan Fuchs je rekao da je to jedini interes sindikata. On je na sjednici Vlade šutke prihvatio da se sindikatima umanji dnevnica za dan proveden u štrajku. Štrajkati je pravo svakog zaposlenika, ministar valjda misli da će nas to obeshrabriti. Ovo je Prehrambeno-tehnološka škola, ljudi su pripremili mezu u torti na kojoj piše "Štrajk” i s guštom ćemo je pojesti. Radio sam u ovoj školi i ovdje su svi – i spremačice, i domari, i pomoćnici u nastavi. Svi smo ovdje. Zašto smo ovdje? Prvenstveno, ovo je strukovna škola. Ovdje ljude muči modularna nastava. Mi nismo za odgodu reforme, nego da se popravi, da dobijemo godinu dana i da uđemo svi zajedno u to. Mi smo ovdje i zbog koeficijenata, dakle zbog naših plaća i osnovice o kojoj Vlada nije htjela pričati." Rekao je da su mnogobrojni razlozi za štrajk, ali da to nisu samo materijalni razlozi.