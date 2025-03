Plenković izrecitirao brojke 'povijesnog povećanja plaća': 'To je presedan!'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se u srijedu na sjednici Vlade na štrajk tri sindikata u obrazovanju.

"Nama je najvažnije da naša djeca mogu ići u školu, to je ključno za njihov razvoj i za roditelje. S obzirom na temu plaća u obrazovnom i javnom sustavu, podsjetio bih da smo prije nekoliko tjedana pregovarali o temeljnom kolektivnom ugovoru i postigli suglasje sa sedam reprezentativnih sindikata u javnom sektoru. Jedino ova tri sindikata, koji su organizatori prosvjeda, nisu pristali na povećanje. Dogovoreno povećanje iznosi tri posto od 1. veljače i dodatnih tri posto od 1. rujna. Ukupno povećanje plaća od 2016. do 2025. godine iznosi čak 48 posto. Za usporedbu, plaće nastavnika u razdoblju od 2011. do 2015. godine uopće nisu bile povećane. U našim mandatima to povećanje iznosi 48 posto", kazao je Plenković.

Dodao je kako su oni unatoč velikim krizama – pandemiji, potresima, energetskoj krizi, ekonomskim i financijskim izazovima – 'kontinuirano osiguravali veće plaće i mirovine'.

'Obrazovanje nam je prioritet, a to potvrđuju i brojke'

"To je jedini pokazatelj socijalnog i ekonomskog standarda ljudi. Zato smo poduzeli ono što nijedna vlada ranije nije – donijeli smo novi zakon o plaćama u javnom sektoru. Trebalo je 33 godine proći da se jedna vlada odluči pokušati ujednačiti plaće u javnom sustavu, osiguravajući da za približno isti rad postoje jednake plaće. U tom procesu nismo radili sami – pomagali su nam i međunarodni stručnjaci. Proces je bio uključiv te je obuhvatio niz konzultacija, uključujući i one s predstavnicima sindikata", kazao je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon donošenja zakona, dodao je, usvojene su dvije uredbe, a vođene su i detaljne konzultacije, uključujući i resor obrazovanja. Premijer navodi da je obrazovanje prioritet ovoj Vladi, a da to potvrđuju i brojke – proračun iznosi 4,6 milijardi eura, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na početak mandata, tvrdi Plenković. Također, dodaje, nalazimo se u najvećem ciklusu investicija u obrazovanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je da su predvidjeli i Vijeće za praćenje plaća u državnom sustavu, na čijem je čelu ministar Habijan. "Oni će analizirati nepravde i anomalije. Vijeće će proučavati slučaj po slučaj i ispravljati eventualne pogreške. Idealnog rješenja nema, ali prošlogodišnje rješenje donijelo je prosječan rast plaća od 32 posto u godinu dana. To je presedan i nikada ranije nije ostvaren takav iskorak. To smo učinili jer želimo kvalitetniji rad te zadovoljne djelatnike koji dobivaju adekvatnu naknadu za svoj rad", rekao je.

'Štrajk je nepotreban'

Premijer navodi kako misli da štrajk nije potreban te da je Vlada otvorena za dijalog.

"Odbacujemo kritike sindikata, jer nama je zaista najvažnije da djeca mogu normalno ići u školu i da roditelji budu spokojni. Istodobno, poštujemo i cijenimo sve zaposlenike obrazovnog sustava", rekao je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO Predsjednik sindikata otkro što nakon sutrašnjeg štrajka u školama

Tekst se nastavlja ispod oglasa