Ministrica Hrstić obići će ozlijeđene Makedonce: 'Neće to izgledati kao Vučićev posjet'

Dvojica se makedonskih pacijenata s opeklinama već liječe u Zagrebu, a danas ih je stiglo još troje iz Sjeverne Makedonije. Svima je stanje stabilno i izvan su životne opasnosti, izjavila je srijedu ministrica zdravstva Irena Hrstić.

"Danas su preuzeta tri nova pacijenta - dvije ženske osobe i jedan muškarac. Maloljetna i dvije punoljetne osobe. Sve su tri izvan životne opasnosti i bit će smještene na Odjelu za opekline KBC-a Sestre milosrdnice", izjavila je ministrica nakon sjednice Vlade govoreći o tijeku događaja vezanom za makedonsku djecu koju Hrvatska preuzima na liječenje.

Prethodno su prihvaćena dvojica pacijenata od kojih je jedan ostao na Odjelu za opekline KBC-a Sestre milosrdnice, a drugi je zbog dobrog općeg stanja i mlađe dobi premješten u Dječju bolnicu u Klaićevoj.

Makedonski ministar dolazi u Hrvatsku

Riječ je o ozlijeđenima u požaru u noćnom klubu u Kočanima, koji je planuo u nedjelju rano ujutro. U požaru je poginulo najmanje 59 mladih ljudi, a više od 150 ih je ozlijeđeno. Iz KBC-a Sestre milosrdnice priopćeno je da je njihova Klinika za traumatologiju danas poslije 12 sati zaprimila dodatnih troje makedonskih pacijenata. Svi imaju lakše površinske opekline. Istodobno, stabilno je stanje dvojice pacijenata koji su jučer zaprimljeni, kažu u bolnici.

Ministrica je ponovno poručila da Hrvatska stoji na usluzi Sjevernoj Makedoniji vezano uz prihvaćanje opečenih pacijenata, no prema zadnjim informacijama, neće ih još stizati. Linija komuniciranja s makedonskim vlastima stalno je otvorena pa će se do večeri još vidjeti hoće li se što promijeniti, dodala je.

Premijer Andrej Plenković prethodno je na sjednici Vlade rekao da makedonski ministar vanjskih poslova Timčo Mucunski stiže u Hrvatsku te će s ministricom Hrstić obići pacijente iz Sjeverne Makedonije u zagrebačkim bolnicama.

Vučić podigao prašinu

"Istina, i njega očekujemo tijekom današnjeg dana, odnosno večeri. Plan je da ministar Grlić Radman i ja skupa s njim posjetimo makedonske građane u zagrebačkim bolnicama sutra tijekom jutra", rekla je Hrstić. Rekla je i da osobno nema informacije je li u Zagrebu osiguran i smještaj za obitelji makedonskih pacijenata, ali ne sumnja da će se i to riješiti.

Novinari su primijetili i kako je pravu buru u javnosti izazvalo ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je proteklih dana s 11 kamera i mnogo novinara obišao ljude ozlijeđene u požaru kluba u Makedoniji, koji su prebačeni na liječenje u Srbiju. Ministrica Hrstić je rekla da to neće tako izgledati u Zagrebu. "Doći ćemo do zgrade bolnice i postupiti po uputama liječnika. Točno je da su ozbiljno opečene osobe imunokompromitirane. Ako će ih posjet zdravstveno ugroziti, to apsolutno nije ideja", rekla je ministrica.

Dodala je da će im ministri doći "izraziti veliku potporu - psihičku, mentalnu i zdravstvenu".

Hrstić: Podržavamo izvide o liječnicima koji su primali mito

Novine 24 sata danas su objavile razgovor sa zviždačem Gordanom Čustovićem koji je 20 godina radio za međunarodnu korporaciju Janssen koja posluje u sklopu farmaceutskog diva Johnson & Johnson.

Prijavio je kako se u Hrvatskoj kupovala naklonost liječnika da prepisuju njihove skupe lijekove, te su se nezakonito prikupljali podaci o pacijentima i njihovim terapijama. Nakon te prijave dobio je otkaz. Pučka je pravobraniteljica utvrdila da je otkaz dobio iz osvete, a Uskok provodi izvide.

Ministrica je stoga upitana hoće li se uvesti registri koliko koji liječnik dobiva novca od farmaceutskih kompanija za doškolovanje, putovanja i sukladno tome čije lijekove najviše prepisuje pacijentima. "Apsolutni sam pobornik svega što može povećati transparentnost pa tako i ovoga. Radim na tome. Dala sam nalog da vidimo što već sada možemo. Podržavam transparentnost u tom dijelu". rekla je ministrica.

Novinare je zanimalo postoji li mogućnost da HZZO plaća stručnjake koji izrađuju studije koje bi lijekove trebalo koristiti, te su rekli da ih sada plaćaju proizvođači lijekova što dovodi do sukoba interesa. "U nekoliko se navrata pričalo o izmjenama pravilnika. Tome treba pristupiti stručno, transparentno i jasno. Jasno je kako se iskazuje potencijalni sukob interesa. Odgovornost je na osobi koja traži takvu studiju i na osobi koja je piše i koliko je meni poznato - zakoni su jasni, samo je pitanje da li ih primjenjujemo i da li ih dovoljno kontroliramo", rekla je Hrstić.

Upitana za istragu o liječnicima koji su primali mito, odgovorila je da su izvidi u tijeku i da ih ona osobno kao i ministarstvo - podržavaju.

