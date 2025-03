Dr. Barčot o Vučićevoj posjeti: '0djeli za opekline su zatvoreni sustavi, ovo je ozbiljan rizik za sve'

Šok i nevjerica u regiji nakon posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića teško ozlijeđenim pacijentima iz Makedonije koji se liječe u Srbiji. Dok se nesretni ljudi bore za život nakon užasnog požara u noćnom klubu u Kočanima u kojem je život izgubilo 59 osoba, Vučić je – s cijelom svitom novinara, kamera i fotoreportera – prošao kroz odjel intenzivne njege.

Nakon njegove posjete, reakcije građana Makedonije, ali i šire, ne prestaju. Društvene mreže gore, a komentari su oštri i puni gorčine.

"U svim zemljama u koje su vodili našu djecu na liječenje, samo liječnici daju izjavu o njihovom stanju telefonom, pismeno, ili se snimaju ispred bolnica, jedino Vučić direktno s odjela intenzivne njege s gomilom kamera u sobi", glasi jedan komentar.

"Koliki ti je stupanj mentalne bolesti da objavljuješ ove slike, da vodiš svitu, da i ovdje skupljaš političke poene", piše drugi.

Treći korisnik upozorava: "Svi pacijenti su izrazito imunokompromitirani. Pustiti ovoliki broj ljudi oko njih je zločin! Znaju li Makedonci gdje su poslali svoje??"

Koliko je iz medicinske perspektive opravdano ili potencijalno rizično da pacijenti u ovako teškom stanju budu izloženi kontaktu s osobama izvan medicinskog osoblja, osobito u situacijama koje uključuju veći broj ljudi, pitali smo dječjeg kirurga dr. Zorana Barčota stručnjaka za opekline i bolničke infekcije.

"Odjeli za opekline su zatvoreni sustavi. Ne može ući nitko osim medicinskog osoblja. Posjetitelji, ako ih i puste, moraju nositi zaštitne maske, kape, ogrtače, navlake za cipele… Sve. Jer, ti pacijenti su izrazito podložni infekcijama. To je opasno i za jedne i za druge", kaže dr. Barčot.

Nastavlja da posljedice mogu biti opasne i za pacijente i za one koji dolaze u posjet.

"Teške infekcije su pratitelji teških opeklina. A infekcija se može prenijeti dalje po bolnici, a može se i prenijeti kući ukućanima", upozorava dr. Barčot.

"Zaista na visokoj razini mora biti zaštita od infekcija na odjelu opeklina. Takvi prostori sterilizirani su najvišim standardima", nastavlja.

Na naše pitanje, koliko posjetitelja smije biti na takvim odjelima, dr. Barčot odgovara: "Jedna do dvije osobe, ne više. Ako je tamo bilo deset ljudi, onda to više nema veze s medicinom, to je onda u političke svrhe", zaključuje dr. Barčot.

