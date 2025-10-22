Božinović pohvalio policiju za uhićenje Leona Lučića: 'Trebalo im je tri minute'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu je pohvalio brzu reakciju policajaca koji su nakon ranjavanja muškarca vatrenim oružjem u Novom Zagrebu uhitili počinitelja za kojega je kazao kako misli da je od ranije poznat policiji.

"Brzina reakcije policije, profesionalnost i učinkovitost su za svaku pohvalu", kazao je Božinović odgovarajući na pitanja novinara u Hrvatskom saboru.

Zagrebačka policija ranije je potvrdila da je nakon intenzivne potrage u srijedu nešto prije 12 sati uhitila napadača koji je kod Muzeja suvremene umjetnosti hicem iz vatrenog oružja muškarca ranio u nogu i pobjegao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Motiv napada nije poznat

Božinović je kazao da su odmah po dojavi službenici interventne i specijalne policije izašli na mjesto zločina dok je osumnjičenik pobjegao u obližnju zgradu.

"Trebalo im je tri minute da stignu na lokaciju od dojave", kazao je ministar, dodajući da se osumnjičeni muškarac nalazi pod nadzorom policije te da je u tijeku kriminalističko istraživanje. O motivima napada je, kako je kazao, još prerano govoriti. Istaknuo je da u pucnjavi nije ozlijeđen nitko od prolaznika.

Prema neslužbenim podacima zbog pucnjave u Novom Zagrebu uhićen je bivši policajac i glumac Leon Lučić koji je posljednjih godina uhićivan zbog više teških kaznenih djela poput prijetnji, napada i pokušaja iznuda.

Muškarac kojemu je pucao u nogu navodno mu je poznanik i državljanin je BiH.

POGLEDAJTE VIDEO: Užas u centru Zagreba: Ukrala starici (90) hodalicu pa se vratila na mjesto zločina