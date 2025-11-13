Stanovnici Petrinje i Siska osjetili potres: 'Lagana grmljavina, škripanje parketa'
Neke je trešnja probudila iz sna
Slab potres zatresao je noćas Petrinju u 3.02 sata, objavila je Seizmološka služba. Epicentar je bio 5.5 kilometara jugoistočno od Petrinje
Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio u široj okolici Petrinje, na potezu od Gline do Siska.
Mnogi su osjetili podrhtavanje tla i ostavili komentare na platformi EMSC.
"Bome jak i dug", napisao je netko iz Petrinje, dok je stanovnik Siska također potvrdio da je "dobro zdrmalo". "Lagana grmljavina, škripanje parketa, sa trznulo iz sna u kući", također je naveo stanovnik Siska, dok je još netko iz tog grada napisao: "Predivno buđenje...".
I drugi iz Siska navode: "Trešnja, krevet se scimao na trenutak"; "Više se čuo nego osjetio".
Iz Petrinje stižu svjedočanstva: "Dobro je zatreslo Petrinju nakon dugo vremena", "Probudio nas je jak udar, trešnja", "Zatresla se kuća i namještaj... Grmljavina u trajanju 5–10 sekundi".
Da su udar osjetili javljaju i stanovnici Gline, Male Gorice, Gornjeg Komareva.
