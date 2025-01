Što je košnica bez pčela? Apartman! Pogledajte čega su se dosjetili u Umagu

Fotoreporteri Pixsella u blizini Umaga snimili su popriličnu bizaran prizor - ilegalno postavljeni brodski kontejner u naselju Špekula koji je zamaskiran u košnice za pčele. Vlasnik je komunalnim radnicima rekao da je pčelar i da je svojim pčelama ovdje uveo i struju. I to ne bi bio nikakav problem da pčela zapravo nema i da je kontejner apartman.

Kako bi izgledalo što uvjerljivije, strani su državljani na ogradu ispred improvizirane "košnice" izvjesili natpis "Čuvaj se pčela", kako bi odvratili potencijalne posjetitelje ili inspektore. Neslužbeno se doznaje da nelegalni objekt i iznajmljuju.

Košnice na pročelju ne mogu se uopće izvući niti se u njihovoj blizi može vidjeti ijedna pčela.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tamošnji komunalni redar otkrio je da je objekt u proceduri za otklanjanje. "Vlasnik se nije odazvao na poziv radi dogovora da se objekt ukloni i sad slijedi daljnji postupak", istaknuo je.

Obračun s nelegalnim objektima

Dodao je da je to samo jedan od nelegalnih objekata, koji su većinom u vlasništvu stranaca. "Po meni, to je 90 posto Slovenaca. Vidjeli su priliku i shvatili da se može lijepo ljetovati blizu mora, dolaze na vikende, a preko ljeta je to puno", rekao je komunalni redar.

No, grad je odlučio reći dosta je te se kreće u obračun i rušenje nelegalnih objekata. Vijest o nepostojećem pčelinjaku dolazi u vrijeme kada su bespravni graditelji organizirali prosvjede protiv novih dopuna Prostornog plana grada Umaga, kojima se dodatno onemogućuje nelegalna gradnja na tom području.

Grad Umag već je godinama jedan od vodećih primjera u Istri u borbi protiv bespravne gradnje. U posljednje tri godine gradsko komunalno redarstvo uklonilo je čak 215 bespravno izgrađenih objekata koji su bili postavljeni na poljoprivrednim i šumskim zemljištima.

Većinom se radi o stranim državljanima, ali i građanima Republike Hrvatske, koji nisu s područja Umaga. Ovi pojedinci kupili su poljoprivredno zemljište po povoljnim cijenama te na njemu nelegalno izgradili ili postavili kućice u kojima borave, a pritom ne plaćaju nikakve obaveze državi ni lokalnoj samoupravi.

Nakon jasnog i zakonskog obrazloženja gradskih službi da su bespravni graditelji započinju s vrijeđanjima, prijetećim porukama, prijetnjama da će se obratiti medijima te zlonamjerno i organizirano prijavljuju gradske službe svim nadležnim inspekcijama. Organizirani pritisak kulminirao je ovim neobičnim prosvjedom, gdje bespravni graditelji traže pravo na gradnju usprkos jasno definiranim zakonskim okvirima.

