Sigurdsson postaje pravi Hrvat! Izbornik kupio apartman u Hrvatskoj: 'Zaljubio se u taj grad'

Hrvatska reprezentacija igra drugi nastup na Svjetskom prvenstvu. Nakon uvjerljivog slavlja nad Bahreinom na redu je Argentina.

Na tribinama su i mnogi bivši igrači reprezentacije koji glasno navijaju za voje nekadašnje suigrače.

"Ove godine u uloti navijača i kritičara i stručnog analitičara. Momke sam htio podržati, ovako kad nisam na terenu. Guštam, dečki su otvorili super", rekao je Marino Marić.

Što očekuješ od Argentine?

"Imamo negativna iskustva s Argentinom. Mislim da to nije ekipa kao prije i nadam se lakoj pobjedi. Puno lijepih trenutaka proživio sam u reprezentativnom dresu."

Priželjkuješ li ovim dečkima slavlje i nekakav doček u Zagrebu?

"Što su nam sve ljudi priuštili. Gledajte, igranje za reprezenataciju nema cijenu. Osjećaj je nevjerojatan. Nadam se da će i ovi mladi momci to doživjeti i da će se formirati u igrače koji će harati Europom."

Je li te netko posebno impresionirao?

"Od igrača generalno ne bi nikoga izdvajao. Posebno mi je drago zbog mladih momaka i nadam se da će obilježiti prvenstvo te da će imati problema s popularnošću i da će se okititi zlatom."

Bio je tu i Jakov Gojun.

"Lijepo je sve vidjeti ponovno na okupu i nadam se da idemo do finala."

Nije bila tajna da si bio u kombinacijama za igranje, ali sad si na tribinama?

"Da, nije tajna, ali mislim da je moje vrijeme prošlo. Nadam se da će momci osvojiti sve što se može osvojiti, a meni je drago sada pratiti s tribina.

Uključio se i Igor Vori - Imam samo jedno pitanje, po čemu nadimak Tigar?

"To je Slavko Goluža dao jedan dan i to je tako ostalo. To je njegova neka misao, ali dobro, bolje da je tigar, nego da je mačkica."

Možda još jedna sezona za Zagreb?

"Vidjet ćemo u razgovoru s upravom. Uživam kao da mi je zadnji dan i vidjet ćemo što će donijeti budućnost."

Bio je tu i Ivan Ninčević.

"Energija je je odlična, zavidim dečkima koji će izaći na teren."

Dagur Sigurdsson?

"Gospodin čovjek s kojim je užitak raditi. U Zadru je kupio apartman. Živi pola godine ovdje, a pola godine u Islandu. Zaljubio se u Zadar."

Vori je uskočio - zašto nadimak Killer?

"Nemam pojma, ne sjećam se. Imam sinkopu", sa smiješkom je odgovorio."

Koliko je stalo Daguru da napravi veliku stvar?

"Jako mu je stalo. Želi s Hrvatskom napraviti velike stvari."

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.