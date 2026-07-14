Korupcijska afera dobila epilog: Bivša šibenska sutkinja ide u zatvor

Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je proglašena krivom za primanje 15.000 eura mita, dok je poduzetnik Blaž Petrović proglašen krivim za davanje mita.

Prema presudi Županijskog suda u Splitu, Šupe je osuđena na četiri i pol godine zatvora te joj je oduzeta protupravno stečena korist od 15.000 eura.

Sud je utvrdio da je mito primila kao nagradu za oslobađajuću presudu Petroviću u sudskom postupku iz 2013. godine. U posredovanju pri davanju mita sudjelovao je i šibenski odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je također proglašen krivim.

Na izricanju presude nije se pojavio nijedan od optuženih.