Korupcijska afera dobila epilog: Bivša šibenska sutkinja ide u zatvor

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Na izricanju presude nije se pojavio nijedan od optuženih
Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je proglašena krivom za primanje 15.000 eura mita, dok je poduzetnik Blaž Petrović proglašen krivim za davanje mita.
Prema presudi Županijskog suda u Splitu, Šupe je osuđena na četiri i pol godine zatvora te joj je oduzeta protupravno stečena korist od 15.000 eura.
Sud je utvrdio da je mito primila kao nagradu za oslobađajuću presudu Petroviću u sudskom postupku iz 2013. godine. U posredovanju pri davanju mita sudjelovao je i šibenski odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je također proglašen krivim.
Na izricanju presude nije se pojavio nijedan od optuženih.