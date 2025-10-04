Biste li zvali policiju jer susjedovo dijete svira instrument? Hrvati zgroženi slučajem iz Slovenije

Neobičan slučaj iz Slovenije izazvao je burnu reakciju javnosti. Jedna obitelj iz Ljubljane našla se u središtu pozornosti nakon što je susjeda policiji prijavila njihovu djecu zbog vježbanja glazbenih instrumenata.

Troje djece, inače nagrađivani mladi glazbenici, u prosincu 2023. pripremalo se za humanitarni koncert u vrtiću, u znak zahvalnosti Udruzi prijatelja mladeži koja im je dodijelila stipendiju. Međutim, probe su prekinute kada je susjeda pozvala policiju.

„Policija je glasno kucala i lupala na vrata, u osnovi nas prestrašivši. Nijedno od djece tada nije vježbalo, muž je čitao priču i djeca su se jako uplašila“, kazala je majka Dragica Kunaver za 24ur.

Otac djece kažnjen je sa 104 eura. Majka je rekla je policiji da će djeca, koja žive od glazbe i osvajaju zlatne medalje na državnim natjecanjima, nastaviti vježbati, ali su je ljudi u plavom upozorili da će se vratiti. I doista, opet su podnesene prijave protiv glazbene obitelji.

Pitali smo vas na našem Facebooku za komentar na ovaj slučaj, bi li i vama smetala glazba? Evo što ste nam odgovorili...

Od podrške do kritike

Na Facebooku Danas.hr-a povela se žustra rasprava. Mnogi su stali na stranu obitelji Kunaver i osudili prijavu. “Zamisli koliko jalan i pun mržnje trebaš biti da ti smeta vježbanje sviranja”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Interesantno kako svi čuju i smeta im muzika, smeta im kad se ljudi zabavljaju, kad se vole, ali nitko ništa nije čuo ni vidio kad netko nekog opljačka ili istuče.”

Treći su pak naglašavali humanitarnu dimenziju priče: “Kakva lijepa priča o djeci koja imaju talent i veliko srce. Šteta što neki ljudi ne znaju prepoznati dobrotu.”

Bilo je i onih koji su priznali da vježbanje instrumenata zna biti naporno za okolinu. “Pa vježbanje ne znači da je uvijek uhu ugodno, pogotovo violina. Ali sigurno ne bih zvao policiju”, napisala je jedna čitateljica. Druga je dodala: “Sve dobro ću trpiti, nema ništa loše u lijepoj glazbi, recitiranju ili pjevanju. Prijavila bih samo ako mi vibriraju stakla ili ako netko vježba iza 23 sata.”

'Nitko se nije bunio, a možda mi nismo ništa čuli'

Pojedini su komentatori dijelili i vlastita iskustva. “Imam susjeda koji svira električnu gitaru, nikad mi nije smetalo. U međuvremenu i moj sin svira gitaru, a sad misli upisati i električnu. Kad svira akustičnu, nitko ga ne čuje – a za električnu će dobiti slušalice”, napisala je jedna korisnica.

“Dok sam kao klinac vježbao bubnjeve u zgradi nitko se nije bunio. Ustvari, možda i je, ali mi nismo ništa čuli”, dodao je drugi.

Bilo je i onih koji su podsjećali na širi kontekst. “Osobno mi ne smeta, ali te su situacije regulirane zakonom o kućnom redu i razini decibela. Ako ih se ljudi pridržavaju, ne bi trebalo biti problema. No ima ljudi kojima sve smeta – pa čak i dječji smijeh. Takvi bi trebali živjeti sami, negdje u šumi ili na selu”, poručio je jedan korisnik.

Nasuprot tome, pojedinci su stali i na stranu susjede, kratko komentirajući: “Redovito prijavljujem susjede koji vježbaju sviranje.”